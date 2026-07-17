Atacan con drones consulado de EEUU y depósito de municiones en región iraquí de Kurdistán

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BAGHDAD/Xinhua

Cuatro drones cargados con explosivos fueron derribados este viernes cerca del consulado de Estados Unidos en Erbil, en la región semiautónoma de Kurdistán en Irak, mientras que otro ataque con dron tuvo como objetivo un depósito de municiones en la provincia vecina de Sulaymaniyah, informaron fuentes de seguridad local.

Una fuente de seguridad kurda dijo a Xinhua con la condición de no ser identificada que cuatro drones fueron interceptados en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Erbil, sin dejar heridos.

En la provincia de Sulaymaniyah, un almacén de armas fue atacado con un dron con explosivos en el área de Tasluja en la capital provincial con el mismo nombre, de acuerdo con la fuente.

La fuente informó que el ataque provocó un incendio masivo en la instalación, lo que causó explosiones secundarias de las municiones guardadas. Equipos de defensa civil acudieron al lugar de inmediato y actualmente están trabajando en contener el incendio, agregó.

Con anterioridad en el día, una fuente de seguridad local dijo que nueve miembros de un partido de oposición kurdo iraní perdieron la vida y al menos otros 3 resultaron heridos en un ataque de misiles balísticos iraníes dirigido a sus posiciones en la provincia de Sulaymaniyah.

El incidente se produjo en medio de las altas tensiones en Medio Oriente luego de que Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en los últimos días. Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes, mientras que Irán respondió con ataques a bases e instalaciones estadounidenses en la región.

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