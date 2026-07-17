Iran advierte con atacar toda la infraestructura de la región

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TEHERÁN/Tasnim

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbia de Irán advirtió que toda la infraestructura de la región será atacada si la infraestructura del país sufre un ataque.

“Si se cumplen las recientes amenazas vacías del presidente estadounidense de que el ejército estadounidense ataque la infraestructura de la República Islámica, entonces todo lo que, debido a la moderación de Irán, ha permanecido intacto hasta ahora —es decir, toda la infraestructura en toda la región— será destrozado bajo los golpes de hierro de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica, hasta tal punto que no quedará rastro de ello, como si nunca hubiera existido”, dijo el coronel Ebrahim Zolfaqari el jueves.

Esto se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con ampliar los ataques terroristas estadounidenses contra Irán la próxima semana para tener como objetivo infraestructura civil, incluidas centrales eléctricas y puentes.

Zolfaqari también criticó duramente al régimen estadounidense por continuar con sus acciones ilegales y sus esfuerzos por desestabilizar Asia Occidental.

Además, recalcó que Irán jamás permitirá que Estados Unidos, como país extranjero y extrarregional, interfiera en el estrecho de Ormuz, que constituye la «línea roja inviolable» de la República Islámica.

«Que el enemigo ignorante sepa: para nosotros, el momento de la acción épica no es momento para la moderación. Lo que están llevando a cabo las fuerzas armadas de Irán no es un ataque equivalente; es un ataque superior. Los ataques serán más intensos, extensos y destructivos que nunca. La furia de una nación que jamás se ha rendido arderá sobre el agresor», añadió.

En los últimos días, las tensiones han aumentado en el estrecho de Ormuz, a causa de los mortíferos ataques estadounidenses contra Irán, que constituyen una flagrante violación del acuerdo que puso fin a la guerra el mes pasado entre ambas partes.

Irán ha declarado cerrada la estratégica vía marítima «hasta nuevo aviso» y al menos hasta «que cese la injerencia estadounidense en la región».

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