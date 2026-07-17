Agradece Cuba a Brasil donativo de leche en polvo

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La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por el donativo de 48 toneladas de leche en polvo enviado a la nación caribeña.

A través de la red social X, el mandatario calificó la ayuda como un gesto de «genuina solidaridad» y expresó su reconocimiento al presidente brasileño por el envío de la asistencia humanitaria.

«Nuestro más profundo agradecimiento al hermano presidente Lula y a su noble pueblo por el valioso donativo de leche en polvo», escribió Díaz-Canel en la red social X.

Díaz-Canel agregó que este gesto solidario, recibido en la provincia de Santiago de Cuba, será destinado sobre todo a los niños de las provincias orientales.

La entrega oficial del donativo estuvo a cargo del embajador de Brasil en La Habana, Christian Vargas, quien lo puso en manos del vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, informó esa cartera.

En la misma plataforma digital, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, también agradeció al Gobierno brasileño y afirmó que el gesto solidario demuestra que Cuba «no está sola» frente a las dificultades económicas que enfrenta.

De acuerdo con el diario Granma, el primer cargamento con 16 toneladas de dicho donativo arribó este martes a Cuba y la operación de descarga y transporte se desarrolla en un contexto signado por el recrudecimiento del bloqueo y la limitación de entrada de combustibles impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Según reportes de prensa, la ayuda fue acordada tras una reunión encabezada por el presidente Lula con ministros y altos funcionarios de su Gobierno, con el propósito de contribuir a enfrentar la situación de desabastecimiento que atraviesa la nación caribeña.

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