Efemérides mundialistas: El Maracanazo

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Ciudad de México/Prensa Latina

La de hoy (16 de julio) es quizás la fecha más triste del fútbol brasileño, pero la más gloriosa del uruguayo, porque es la del célebre Maracanazo.

Trascendió con ese nombre al ocurrir en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y terminar en tragedia para los anfitriones, que con un empate se alzaban con la Copa Mundial.

El partido final contra Uruguay se disputó ante más de 170 mil espectadores que daban por hecho el cetro, porque ni siquiera necesitaban ganar al no tratarse de una final directa, sino del cierre de una fase de grupos.

Es la única vez en la historia de los Mundiales en que no se disputó la corona a partido único, aunque el resultado casi lo pareció, porque con el 2-1 Uruguay quedó campeón.

Brasil incluso se adelantó con gol de Albino Friaça, pero los uruguayos remontaron con tantos de Juan Schiaffino y Alcides Ghiggia, para completar la mayor sorpresa en la historia del fútbol internacional.

La telaraña tejida en el centro del campo por el capitán de los charrúas, Obdulio Varela, neutralizó todas las intentonas de los anfitriones y encontró los espacios en la zaga rival para encajar las dos puñaladas mortales.

Fue el fin de la época dorada del fútbol uruguayo, que archivaba ya el título en la versión inicial de estas citas, más los de los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.

Por esa razón la camiseta Celeste tiene cuatro estrellas en lugar de dos, porque al no haberse inaugurado los Mundiales todavía, esos dos Juegos veraniegos se consideran el embrión de lo que vendría luego.

Por cierto, entre quienes salían cabizbajos del Maracaná estaba el padre de un niño que con el mayor atrevimiento del mundo le dijo a su papá: “No llores, que yo haré campeón a Brasil”.

Ese niño era Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”, y no hace falta decir nada más.

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