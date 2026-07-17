Precandidatura de Rafael Aguirre mueve el escenario político y aumenta presión sobre el oficialismo: Vicente Cuchillas

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Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

El académico y analista político, Vicente Chuchillas, afirmó que la precandidatura presidencial del médico Rafael Aguirre ha generado un cambio en el panorama político salvadoreño y ha provocado una reacción anticipada del oficialismo, al considerar que su aparición en la contienda electoral ha despertado expectativas entre distintos sectores ciudadanos.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Chuchillas sostuvo que las recientes declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, contra Aguirre reflejan una preocupación política más que un cuestionamiento jurídico sobre la participación del dirigente gremial en el proceso electoral.

Según el analista, Aguirre no proviene de la estructura tradicional de los partidos políticos y su trayectoria como líder del sector salud le ha permitido construir una imagen vinculada a organizaciones ciudadanas y sindicales, aspecto que, a su juicio, ha despertado inquietud dentro del Gobierno.

Chuchillas aseguró que el precandidato cumplió con los requisitos legales al separarse de la dirigencia de SIMETRISSS antes de formalizar su aspiración presidencial, por lo que consideró que los señalamientos sobre una eventual incompatibilidad carecen de sustento jurídico.

El académico también señaló que tanto SIMETRISSS como el Colegio Médico han aclarado públicamente que, como instituciones, no respaldan oficialmente ninguna candidatura presidencial, aunque sus integrantes conservan el derecho constitucional de expresar preferencias políticas a título personal. A su juicio, esa separación institucional responde al contexto político actual y busca evitar represalias contra las organizaciones.

Reacción del oficialismo

Para Chuchillas, la forma con la que funcionarios y voceros oficialistas han cuestionado la precandidatura evidencia que el Gobierno no esperaba la irrupción de un aspirante con respaldo proveniente de sectores sociales.

El analista manifestó que el discurso utilizado para desacreditar a Aguirre revela una estrategia orientada a debilitar su imagen pública.

“Les ha movido el piso”, expresó durante la entrevista, al sostener que el oficialismo anticipaba un escenario sin una candidatura con capacidad de generar debate dentro de la oposición y entre sectores ciudadanos.

Debate sobre las elecciones

Durante la conversación también abordó las condiciones en las que, según su valoración, se desarrollará el próximo proceso electoral.

Chuchillas reiteró su posición crítica respecto al sistema electoral salvadoreño y afirmó que existen condiciones que favorecen al partido de gobierno. Sin embargo, sostuvo que la participación de un candidato opositor puede servir para evidenciar el nivel de respaldo ciudadano y abrir un debate político sobre la situación democrática del país.

Asimismo, reconoció que dentro de la oposición existen diferencias sobre la conveniencia de participar en las elecciones presidenciales. Mientras algunos sectores consideran que la participación podría legitimar un proceso que califican como desigual, otros estiman que la contienda constituye una oportunidad para mantener presencia política y fortalecer la organización ciudadana.

El académico dijo respetar ambas posiciones, aunque consideró que la estrategia impulsada por Aguirre busca aprovechar la coyuntura electoral para posicionar propuestas y construir una alternativa política de largo plazo.

Participación ciudadana

Otro de los temas desarrollados durante la entrevista fue el papel de la ciudadanía en la política.

Chuchillas cuestionó la idea de que la participación política de organizaciones sociales o sindicales sea impropia o ilegal y afirmó que la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a involucrarse en los asuntos públicos.

En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia entre el respaldo institucional de una organización y el ejercicio individual de los derechos políticos de sus integrantes, quienes pueden expresar libremente sus preferencias electorales.

Además, argumentó que el contexto de confrontación política ha llevado a numerosas organizaciones sociales a mantener una posición institucional prudente para evitar conflictos con las autoridades, sin impedir que sus miembros participen activamente en la vida política nacional.

El analista aprovechó la entrevista para cuestionar diversas políticas implementadas por la administración del presidente Nayib Bukele. Según afirmó, durante los últimos años las principales decisiones gubernamentales han privilegiado proyectos económicos y turísticos sobre las necesidades sociales de la población.

Como ejemplo mencionó denuncias de comunidades que, según dijo, enfrentan procesos de desalojo relacionados con megaproyectos turísticos e inmobiliarios en diferentes zonas del país.

También criticó la reserva de información pública y consideró que la falta de acceso a datos oficiales dificulta la fiscalización ciudadana de la gestión gubernamental.

Caso Ruth López

En otra parte de la entrevista, Chuchillas abordó la situación de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, actualmente procesada judicialmente.

El académico manifestó preocupación por el estado de salud de la jurista y retomó las declaraciones de su hermana, quien denunció retrasos en la entrega de resultados médicos y dificultades para conocer información sobre su condición clínica.

A juicio del analista, el caso ha adquirido relevancia internacional debido al reconocimiento profesional de López y al trabajo que desarrolló en materia de transparencia y combate a la corrupción.

También sostuvo que su situación refleja, desde su perspectiva, problemas más amplios relacionados con el trato a personas detenidas durante el régimen de excepción y con las condiciones de acceso a la atención médica dentro del sistema penitenciario.

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