Aprueban $100 millones en garantía soberana para BANDESAL

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó reformar el presupuesto 2026 para asignar recursos al Ministerio de Desarrollo Local y al INDES; además, aprobó un contrato de garantía soberana para que BANDESAL suscriba un préstamo por $100 millones con el BIRF.

En la sesión plenaria de este jueves, los legisladores aprobaron reorientar $208,445 para el Ministerio de Desarrollo Local para reparar daños en el sistema estructural, grietas de paredes y asentamiento de fundaciones del área administrativa y laboratorio de análisis de productos que son parte de la bodega de la División de Asistencia Alimentaria.

Según se informó, el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) no dispone de una estructura presupuestaria para inversión. El objetivo es que con ese dinero se ejecuten proyectos de infraestructura en un inmueble situado en San Miguel.

Las instalaciones presentan daños que deben ser reparados, pues en ese lugar se almacena alimentos y otros insumos que se utilizan para atender a las escuelas y a la población vulnerable en situación de emergencia.

Además, el deterioro de la infraestructura pone en riesgo la seguridad física del personal, así como el desarrollo de sus funciones, según se informó.

Del total de los recursos, el MINDEL utilizará $153,538.14 para la construcción de un área administrativa y un laboratorio en la bodega de la DAA. Para la ejecución de obras en el exterior del inmueble, como pasillos de acceso a oficinas administrativas, servicios sanitarios, entre otros, se destinarán $44,418.

Asimismo, para demolición y desmontaje de infraestructura inservible se invertirán $$1,093, y para la construcción de zanjas de infiltración y fosas sépticas se orientarán $9, 395. Los recursos saldrán del Fondo General.

Además, la Asamblea Legislativa reformó, con 57 votos, la Ley de Presupuesto 2026 en la cartera del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), para incorporar $1,140,514 provenientes de un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que se destinarán a la administración y puesta en marcha del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II), mediante la creación de la Unidad Ejecutora del Programa.

Con PRODEPORTE II se podrán reconstruir varios de los principales escenarios deportivos del país. Estas inversiones contribuirán a que, en los próximos años, la población disponga de estadios y espacios deportivos adecuados para la práctica de diferentes disciplinas.

Estos recursos provienen de un préstamo suscrito entre El Salvador y el BCIE por $150 millones para rescatar escenarios deportivos; dicho préstamo fue ratificado en mayo de este año y es en continuidad del PRODEPORTE 1, que ayudó a mejorar las instalaciones de los escenarios deportivos en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El tercer dictamen aprobado este jueves en la plenaria fue la ratificación de una garantía soberana del Estado para que el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) suscriba un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Según lo expuesto por el oficialismo, con los $100 millones que se obtengan con el organismo internacional se ejecutará el proyecto “Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. Dicho programa permitirá continuar respaldando a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con el fin de que estas crezcan y generen fuentes de empleo.

El proyecto se divide en dos ejes: el primero trata sobre La Línea de Crédito Multidestinos, que comprende las gestiones que realizará BANDESAL con instituciones financieras intermediarias, enfocándose en bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito.

Mientras que el segundo consta del Fondo de Garantía Parcial de Crédito, un recurso que se orientará a mitigar los riesgos, reducir los requisitos de garantías tradicionales y modelizar el capital privado, permitiendo que las MIPYMES accedan a financiamientos más competitivos e inclusivos.

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