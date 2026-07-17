SIMETRISSS aclara que aspiración presidencial de Rafael Aguirre es a título personal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) informó que el Dr. Rafael Aguirre, como secretario general, presentó el pasado viernes la documentación respectiva a la Junta Directiva para participar en los procesos internos de un instituto político; por lo que todas sus declaraciones y aspiraciones “las hace a título personal y no gremial”, aclararon.

Es de contextualizar que el pasado domingo 12 de julio el doctor Rafael Aguirre se inscribió como precandidato a la Presidencia de la República bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, la documentación correspondiente a la Junta Directiva de SIMETRISSS se presentó el 10 de julio; es decir, dos días antes de hacer oficial su inscripción. Esto, para que las declaraciones y la misma aspiración política sea a título personal y no gremial.

“Queremos aclarar que el doctor Rafael Aguirre presentó la documentación respectiva a la junta directiva de SIMETRISSS el viernes 10 de julio, para poder participar como precandidato, lo cuál ha hecho a título personal, como cualquier ciudadano que opta por participar en política eleccionaria de nuestro país. Aclarar también que a partir de dicha fecha sus opiniones son estrictamente de carácter personal”, destacó el sindicato.

A la vez, reitera que son una entidad estrictamente apolítica, no lucrativa y no religiosa, y mantienen como pilar fundamental “la defensa activa de los intereses económicos, laborales, sociales y profesionales de todos los médicos que integran el Seguro Social a nivel nacional”.

Destacaron que su misión constitucional y estatutaria se enfoca en tres ejes de acción prioritarios: la defensa laboral y superación profesional, donde se trabaja activamente por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la superación académica y el bienestar integral de sus miembros.

La solidaridad gremial promueve la incorporación voluntaria de los profesionales de la medicina bajo principios de armonía, ayuda mutua y provisión de prestaciones lícitas que dignifique el ejercicio de la profesión.

Asimismo, establecen como tercer eje el compromiso con los asegurados, con lo cual se reafirma que la lucha no solo busca el bienestar del médico, sino que tiene como fin superior velar por la mejora continua de los servicios de salud y las prestaciones que recibe toda la población derechohabiente del ISSS.

En ese sentido, enfatizaron que como SIMETRISSS seguirán los lineamientos de sus estatutos.

En su artículo 31 se establece la representación de este por los otros miembros del sindicato, y seguirá velando por los derechos laborales de sus afiliados, pidiendo la restitución de los empleados despedidos injustificadamente, que se cuente con los medicamentos e insumos necesarios para poder desempeñar la labor médica, lo que se traduce directamente en una atención de mayor calidad y calidez para las familias salvadoreñas.

Recientemente, el Colegio Médico también reaccionó a la decisión de Aguirre sobre su inscripción a la precandidatura en el partido de izquierda, y sus integrantes también resaltaron que su institución es apolítica y no respaldará a ningún aspirante de forma institucional.

Sin embargo, sí reconoció que el doctor Aguirre es un ciudadano que está ejerciendo su pleno derecho de buscar un cargo de elección popular.

“Él, como cualquier ciudadano, ya sea cualquier profesional, cualquier persona en El Salvador, si desea ser candidato e inscribirse a un partido político está en su libre derecho. Él ha tomado esa decisión, se le respeta, pero debemos dejar claro que como Colegio Médico nosotros no brindamos ningún apoyo institucional, porque somos una institución desde hace 83 años que no participamos en políticas partidarias, solamente en políticas en la discusión de los problemas de salud pública de este país”, destacó en su momento el presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva.

Otras organizaciones que también han manifestado que no respaldarán a Aguirre son la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), mientras que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) han cuestionado el proceso electoral, denunciando la falta de garantías para un ejercicio democrático.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...