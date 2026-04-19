Sindicato respalda a la industria de la construcción y amenaza con poner demandas contra medios y creadores de contenido

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC) expresó públicamente su respaldo a la industria de la construcción de El Salvador y advirtió que podría promover acciones legales contra creadores de contenido y medios de comunicación que, según la organización, realizan señalamientos “calumniosos y difamatorios” contra empresas desarrolladoras de proyectos habitacionales de interés social.

A través de un pronunciamiento público, la dirigencia del SUTC, aseguró que mantiene su apoyo “íntegro” a las empresas del sector que ejecutan proyectos urbanísticos generadores de empleo, especialmente aquellos orientados a facilitar el acceso a vivienda para familias de ingresos medios.

El sindicato afirmó que en las últimas semanas ha observado lo que considera un “ataque permanente y sistemático” por parte de algunos creadores de contenido en redes sociales contra compañías constructoras vinculadas a proyectos habitacionales. Según el SUTC, estos cuestionamientos afectan directamente el desarrollo normal de iniciativas que, a su juicio, contribuyen al bienestar social y económico del país.

En el comunicado, la organización sindical señaló que las críticas han incluido observaciones sobre permisos ambientales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como cuestionamientos relacionados con el tamaño de las viviendas construidas en proyectos de interés social. Desde la perspectiva del sindicato, este tipo de señalamientos carecen de fundamento técnico y generan incertidumbre entre trabajadores y empresas involucradas en el sector.

El SUTC subrayó que su principal preocupación radica en la estabilidad laboral de miles de obreros de la construcción que dependen directamente de la ejecución de estos proyectos. En ese sentido, la organización aseguró que las críticas públicas sin sustento podrían poner en riesgo la continuidad de las obras y, por consiguiente, las fuentes de empleo del gremio.

“Como sindicato que velamos por los derechos de los trabajadores que construyen dichos proyectos, condenamos estos señalamientos”, expresó la junta directiva en su pronunciamiento, al considerar que afectan no solo a las empresas desarrolladoras, sino también a las familias que dependen económicamente del sector construcción.

Asimismo, el sindicato defendió la legalidad y el cumplimiento ambiental de los proyectos habitacionales señalados en redes sociales. Indicó que muchas de estas urbanizaciones cuentan con plantas propias de tratamiento de aguas residuales, las cuales —según el comunicado— son auditadas por instituciones estatales encargadas de verificar su funcionamiento adecuado.

En este contexto, la organización sostuvo que parte de las críticas difundidas públicamente podrían estar motivadas por desconocimiento técnico sobre los procesos de construcción y regulación ambiental. Por ello, hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de información relacionada con proyectos urbanísticos que inciden en el desarrollo económico y social del país.

El SUTC también manifestó su rechazo a lo que calificó como “campañas sensacionalistas” impulsadas por algunos actores en redes sociales y ciertos medios de comunicación. Según la organización, este tipo de contenidos afecta la imagen y reputación de empresas que —afirman— contribuyen tanto a la generación de empleo como al acceso a vivienda digna.

Como parte de su posicionamiento, el sindicato advirtió que se reserva el derecho de acudir a la Fiscalía General de la República para interponer denuncias contra quienes, según su criterio, realicen acusaciones falsas que puedan perjudicar la estabilidad laboral del sector construcción.

La dirigencia sindical sostuvo que la defensa del empleo constituye una prioridad estratégica para la organización, especialmente en un contexto donde la ejecución de proyectos habitacionales representa una de las principales fuentes de trabajo para miles de familias salvadoreñas.

Finalmente, el SUTC reiteró su respaldo a la continuidad de los proyectos de vivienda de interés social como un mecanismo clave para dinamizar la economía nacional, facilitar el acceso a soluciones habitacionales y garantizar oportunidades laborales para trabajadores del rubro.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la responsabilidad informativa y al respeto hacia las empresas constructoras y sus trabajadores, bajo el lema institucional del sindicato: “Democracia, trabajo y superación”.

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