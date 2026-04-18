La Real Sociedad se lleva la Copa del Rey con un 4-3 en penaltis

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioColatino

Sevilla ha sido testigo de una revancha histórica donde el «Txuri urdin», la Real Sociedad de Fútbol una vez más se ha llevado la Copa del Rey tras irse a los penaltis donde apuntó un 4-3

La historia se ha vuelto a repetir, cuando le arrebató al Atlético de Madrid, la victoria en Zaragoza.

Este 18 de abril, ha sido uno de los más esperados para antiguas y nuevas generaciones quienes vivieron los resultados en el Estadio de La Cartuja, Sevilla, España y zonas de gran concentración en dicho partido de fútbol.

El encuentro ha sido presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Con cinco goles la blanqui azul lideró este encuentro futbolero, el cual ha sido visto en todo el mundo alcanzando así cerca de 450 millones de espectadores.

El gol de los primeros 14 segundos, visto en una final de la Copa del Rey, es hoy uno de los más rápidos y sorprendentes del fútbol español.

Sin duda el gol que anotó Ander Barrenetxea dejó a los aficionados estupefactos, y a los del Atlético de Madrid aún más, ya que no les dio tiempo de frenarlo.

La emoción de los millones de espectadores que lo han visto por diversas pantallas ha reflejado una gran algarabía, y de quienes lo han visto de cerca no se diga, tal es el caso de quienes lo observaron desde la Fan Zone ubicada en la Avenida Carlos III de Sevilla, al grado de manifestarlo con el encendido de juegos artificiales celebraron el primer gol contra el Atlético de Madrid.

Dieciocho minutos después, llegaría el empate pues el Atlético de Madrid anotaría su primer gol en el marcador. El eco de la afición ha abarrotado el recibo de fútbol, en el que se han concentrado un total de 72 mil aficionados.

Un penalti en el minuto 45 del primer tiempo dio la alegría una vez más a los de la Real Sociedad, quienes se agenciaron el segundo gol.

En esta oportunidad fue Mikel Oyarzabal quien sumó el 2-1 en un tiro de penalti, luego de una falta de Musso ante Soler.

José Sánchez, aficionado de la Real Sociedad, mostró su total satisfacción del resultado del primer tiempo. «El resultado me parece justo, estos próximos 45 minutos que nos quedan son difíciles, pero confío en que nos llevaremos el triunfo», señaló el aficionado quien se encontraba junto a sus amigos.

Dijo, además ,estar impactado por el primer gol: «yo no sé si hay un gol más rápido en la historia de la Copa del Rey, pero ha sido increíble, creo que vamos a ganar», agregó Sánchez.

Las proyecciones de Sánchez estaban a punto de cumplirse, cuando en el minuto 82 el Atlético de Madrid empató un dos a dos, lo que provocó una agonía para los de la Real al ver el marcado, lo que indicó irse a prórroga.

La primera prórroga no dio resultados, lo que puso a ambos aficionados en suspenso ya que aún no se lograba saber quién sería el sucesor del Fútbol Club Barcelona.

Finalmente, los penaltis dio resultados con un 4-3 con este gane la Real Sociedad externó «No digas nada, solo celebra».

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