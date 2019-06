Sindicalistas piden a ministro de Trabajo ser incluyente

Oscar López

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, se reunió con líderes sindicales para exponer la visión de trabajo de la institución, que tiene como eje central el contacto directo con los trabajadores de los diversos sectores.

Los sindicalistas coincidieron en que la nueva administración debe ser incluyente, “no nos excluya por pensar diferente o porque no validamos algunas cosas, incluya al sector público, privado, municipal y a todo trabajador que esté en la posición de defensa de los derechos fundamentales de la clase trabajadora”, dijo Marta Campos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC).

Asimismo, los sindicalistas externaron su disposición de trabajar en las mesas que integre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), para tratar los asuntos referidos al cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

“Es la primer reunión, es algo histórico que un ministro convoque al movimiento sindical en El Salvador. El ministro prefiere tener decisión y contacto directo con el movimiento sindical, es la primer reunión porque ha estado desactivado el Consejo Superior del Trabajo”, expresó Castro.

Castro, explicó que fueron los trabajadores los que eligieron a sus representantes ante el MTPS. “La ventaja es que habrá un ministerio en el que no habrá representantes de partidos políticos, habrá dirigentes sindicales auténticos, son lo que llenan la parte legal, que se acreditan son su personería jurídica y con sus credenciales”, dijo.

Castro, aseguró que sostendrá una reunión con representantes de la empresa privada, con el objetivo lograr acuerdos. “No van a haber empresarios exitosos si no tienen trabajadores con salarios y prestaciones dignas, no vamos a ver trabajadores si no hay empresarios con las reglas claras”, enfatizó.

El funcionario, aseguró que la institución estaba invisibilizada, además de que en muchas ocasiones hubo procesos irregulares. Castro, aseguró que en muchas ocasiones si un trabajador interponía una denuncia, “el que más rápido se enteraba era el patrón”.

Castro, indicó que próximamente viajará a Ginebra, Suiza, para evitar sanciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por considerar que el Estado salvadoreño violenta los derechos laborales.

“De forma preliminar como estado salvadoreño se considera como violador de los derechos laborales, estamos en una fase de trato directo, OIT habla con el ministerio y con el sector empleador y con el laboral, después viene la fase sancionatoria, que incluye colocarnos en la lista negra de países violadores de derechos laborales”, detalló Castro.

MTPS promete gestión cercana a generadores de desarrollo

El nuevo ministro, aseguró que su gestión será cercana a los actores generadores de la producción y desarrollo del país, como lo son la clase trabajadora y empleadora.

El funcionario manifestó que ampliará las visiones de oportunidades del mercado laboral, a través de cabildeos internacionales para que empresas extranjeras inviertan en el país, beneficiando a la población que busca un oportunidad laboral. El titular del ministerio de Trabajo, señaló que existe una deuda con el sector laboral en temas como las pensiones, salario mínimo, equidad de género, entre otras temáticas que deben ser ampliamente analizadas y aprobadas con el sector sindical y empresarial.

“Vamos a mandar a retirar algunas iniciativas que se han presentado a la Asamblea Legislativa, porque no fueron debidamente consensuadas con el sector laboral como los anteproyectos de función pública, vamos a discutirlo y cuando ya tengamos una propuesta clara iremos juntos al congreso”, expresó.

Se prevé que para este día, Castro, se reúna con el sector empresarial y productivo del país, a fin de respaldar los programas generadores de fuentes de empleo.