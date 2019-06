MINSAL realiza entrega de medicamentos al Rosales

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Para aminorar el déficit de medicamentos que padece el Hospital Nacional Rosales, la nueva administración del Ministerio de Salud (MINSAL), junto con la Mesa Técnica de Salud del Plan Cuscatlán, realizaron la entrega de fármacos valorados en $130 mil dólares donados por la Fundación Jerusalem, el pasado 4 de junio.

El donativo que estará abasteciendo las urgentes necesidades médicas, mientras llega el nuevo listado de la compra de medicamentos, lo recibió Mauricio Ventura, Director del Hospital Rosales, de parte de la nueva Ministra de Salud, Ana Orellana Bendek.

“Hemos tenido a bien hacer todas las gestiones en la brevedad posible, en menos de veinticuatro horas se ha activado el equipo técnico, para entregar productos que son de última generación; para nosotros y para el Presidente de la República, es un placer entregar este importante donativo y todos los que hagan falta porque estamos haciendo ya todas las gestiones para suplir el déficit”, dijo la ministra de Salud.

Según Mauricio Ventura, con este donativo el desabastecimiento se reduce de un 27 % a un 20 % que representaban la falta de medicina para más de 1 mil personas que recibe el Hospital cada día, de los cuales había mayor carencia para pacientes de cáncer, enfermedades del corazón, renales, para quienes están en las unidades de cuidados intensivos, que suministrará medicina durante casi cuatro meses.

“Este donativo nos viene a ayudar a paliar de manera muy importante esta situación, hay medicamentos que nos estaban haciendo falta y en las próximas semanas van a venir más fármacos”, dijo el director.

Al respecto, Nataly Reyes, una de las pacientes que recibía su medicamento en la farmacia comentó que “hace tres meses vine, no habían, todas las veces que venía no habían medicinas, en todo este tiempo no he recibido tratamiento para mis ojos”, dijo.

También, Marina del Rosales, otra de las afectadas, compartió que “este era un problema porque tengo que comprar la medicina afuera y no es barata”.

Asimismo, Mauricio Ventura, informó que la compra del listado de medicamentos llegará en agosto de este año, y que este donativo que duraría aproximadamente 3 o 4 meses, coincidirá con la llegada de esta compra.