Organizaciones piden una ley acorde a las demandas de las victimas del conflicto armado

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de varias organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de victimas del conflicto armado, brindaron una conferencia de prensa en la cual exigieron que la legislación estudiada en la Asamblea Legislativa, cumpla con los estándares establecidos por la Sala de lo Constitucional en su sentencia contra la Ley de Amnistía General.

Las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad, y otros colectivos valoraron de forma positiva que el congreso salvadoreño, haya dado un paso atrás en la aprobación del Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, ya que a su juicio contiene disposiciones que promueven la impunidad.

“Desde las victimas hemos creado un aporte que lleva un nivel amplio de consulta, y es lo que durante veintisiete años hemos esperado, no nos pueden pedir más paciencia, tenemos muchos años teniéndola”, dijo Rolando González, victima del conflicto armado.

González, afirmó que si el país desea una verdadera reconciliación, debe satisfacer las demandas de las victimas y consultarles respecto a cualquier legislación, en la cual se procure responder a las necesidades de estas. Las organizaciones externaron que la Asamblea Legislativa, debe llevar a cabo una consulta pública que parta del anteproyecto de Ley Especial para la Reparación Integral y Acceso a la Justicia para las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, durante el conflicto armado, un documento elaborado por quienes sufrieron en carne propia las violaciones a derechos humanos.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la Mesa contra la Impunidad, llamó a los parlamentarios a respetar y acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al anteproyecto de ley creado internamente por el congreso salvadoreño.

“La corte no ordenó suspender actividad legislativa, sino más bien que no continúen un tramite con un documento que no es proyecto de ley y contiene disposiciones de impunidad que violan derechos humanos”, sostuvo Morales.

Morales, sostuvo que el primer órgano del Estado demoró dos años en el estudio de la normativa, incumpliendo así la sentencia de la Sala de lo Constitucional y cuando este tribunal declaró el nulo cumplimiento de la misma, se apresuraron a crear el documento un documento con vicios de impunidad en el cual no se tomó en cuenta a las victimas.

Las organizaciones externaron que si la Asamblea Legislativa, continua avanzando en un proyecto de ley violatorio a los derechos humanos de las victimas pedirán a Nayib Bukele, Presidente de la República el veto respectivo como ya lo hicieron con el anterior mandatario.