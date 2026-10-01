Sindicalistas en el exilio lanzan sistema para vigilar derechos laborales en El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Sindicalistas en el Exilio anunció la puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana de Derechos Laborales y Sindicales (SAT), una herramienta creada para identificar, documentar, verificar y dar seguimiento a situaciones que puedan representar amenazas o vulneraciones a los derechos de la clase trabajadora y a la libertad sindical en El Salvador.

Según el colectivo, el sistema surge ante la necesidad de contar con un mecanismo permanente que permita identificar riesgos antes de que las posibles vulneraciones se consoliden. La iniciativa contempla recopilar y preservar información relacionada con despidos antisindicales, represalias, amenazas, restricciones a la libertad sindical, obstáculos a la negociación colectiva, modificaciones normativas y condiciones de trabajo, entre otras situaciones.

El SAT funcionará mediante un proceso que comprende la recepción de información, documentación, verificación, evaluación del riesgo, emisión de alertas, respuesta y seguimiento. Trabajadores, dirigentes sindicales y organizaciones podrán comunicar hechos, presentar denuncias, aportar documentación o solicitar atención ante situaciones que consideren urgentes.

El colectivo aclaró que la recepción de una denuncia no implicará que el sistema considere automáticamente probado el hecho señalado. La información será sometida a procesos de verificación y contraste antes de emitir conclusiones públicas. Además, contempla mecanismos para proteger la identidad de las fuentes cuando las circunstancias lo requieran.

El primer caso bajo seguimiento fue identificado como SAT-001/2026 y estará relacionado con el proceso de discusión sobre posibles modificaciones en la organización del tiempo de trabajo en El Salvador, el cual incluye propuestas sobre la distribución de la jornada semanal y la posibilidad de establecer jornadas diarias prolongadas.

El expediente fue abierto en nivel naranja de intervención preventiva, debido al avance de la discusión y al posible alcance de las medidas sobre amplios sectores de trabajadores, así como a aspectos laborales y jurídicos que, denunciaron, requieren mayor esclarecimiento.

La activación del expediente no implica afirmar que exista actualmente una reforma aprobada ni determinar de manera anticipada la existencia de una vulneración de derechos. El seguimiento se enfocará en aspectos como la duración de las jornadas diarias y semanales, remuneración de horas extraordinarias, períodos de descanso, salud y seguridad laboral, voluntariedad, negociación colectiva, libertad sindical y mecanismos de inspección y protección.

El SAT informó que actualizará públicamente el expediente conforme surjan nuevas propuestas, documentos oficiales y otra información que pueda ser verificada.

Recopilación de información

El colectivo sostuvo que el sistema pretende servir de apoyo a trabajadores, organizaciones sindicales, defensores de derechos laborales y organizaciones sociales, sin sustituir el papel de los sindicatos ni sus acciones.

De acuerdo con la iniciativa, la documentación de los casos permitirá construir progresivamente una memoria sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en el país, además de identificar posibles patrones y generar información que pueda ser utilizada para la acción sindical.

Cuando exista evidencia suficiente, la documentación también podría contribuir a gestiones ante instituciones nacionales y mecanismos internacionales de protección y control, incluidos los mecanismos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del sistema interamericano de derechos humanos.

A partir del lanzamiento, el SAT habilitará canales para recibir información sobre posibles despidos antisindicales, amenazas, discriminación o represalias por actividad sindical, obstáculos a la organización y negociación colectiva, salarios, jornadas laborales, horas extraordinarias, salud y seguridad ocupacional, reformas legales y otras posibles afectaciones a derechos laborales.

El colectivo indicó que la identidad de las personas que proporcionen información no será divulgada sin autorización, concluyó.

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