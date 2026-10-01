Accidente de tránsito en redondel integración deja a 2 fallecidos, 8 lesionados y 15 vehículos dañados

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Foto cortesía

Una volqueta con desperfectos mecánicos en los frenos provocó un múltiple accidente de tránsito en la carretera entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, en dirección hacia el distrito de Apopa, en San Salvador Oeste. El siniestro vial dejó 2 fallecidos y 8 lesionados.

El accidente de tránsito según las autoridades ocurrió minutos después de las 9 de la mañana de este miércoles; una volqueta con falla en sus frenos impactó contra varios automotores que transitaban en la zona. del impacto, 4 de estos, se incendiaron y quedaron como chatarra.

Protección Civil acudió con los equipos de emergencia para extraer a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos, quien luego fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, este falleció durante el traslado, según confirmó un socorrista. La identidad del hombre no fue dada a conocer.

El siniestro vial dejó a otra persona fallecida; una de ellas María Eliza Hernández Portillo, jueza de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Chalatenango, según lo confirmó la Corte Suprema de Justicia.

El Cuerpo de Bomberos acudió para liquidar el incendio de los vehículos. Cruz Verde y Cruz Roja se apersonaron a la zona para ayudar en el traslado a centros asistenciales a los lesionados.

La calle fue totalmente cerrada en dirección del redondel Integración a Apopa y el paso vehicular fue habilitado a las 12 del mediodía. Según información policial, el accidente dejó a 15 vehículos dañados y 8 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial, entre ellos el conductor de la volqueta.

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que posterior al accidente se indagó en esclarecer las causas del siniestro vial. Según información proporcionada en el momento por la Policía Nacional Civil una volqueta presentó desperfectos mecánicos en los frenos, lo que hizo estrellarse con varios vehículos.

“No vamos a especular de momento, está el equipo técnico de la Dirección General de Transporte de Carga y las demás instituciones, realizando las inspecciones técnicas para poder determinar la responsabilidad. Si la responsabilidad fue derivada por el conductor o la empresa, pues tengan la seguridad de que vamos a tomar las acciones correspondientes para poder evitar este tipo de siniestros”, dijo David Aguirre en declaraciones a la prensa.

El perímetro se cerró desde el redondel Integración hasta el redondel El Ángel, para que las instituciones de socorro pudieran hacerse presente para retirar los materiales que quedaron y limpiar el aceite derramado en la vía.

En horas de la tarde, la PNC, informó la detención de Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años de edad, conductor de la volqueta que provocó el accidente. La corporación policial lo consideró el responsable de ocasionar dicho accidente de tránsito.

“2 personas fallecieron y 8 que resultaron lesionadas fueron trasladadas a un hospital. Las víctimas son una mujer mayor de 60 años de edad y un hombre de 30 años. En total, 15 vehículos estuvieron involucrados, y tras el impacto, 4 se incendiaron”, confirmó la PNC en sus redes sociales

Joel Rivera será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según informó la institución policial. También, la PNC detuvo al representante legal de la empresa GEA El Salvador y equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) montaron un operativo para inspeccionar los vehículos de la empresa.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reporta que entre enero y septiembre de 2026, los siniestros viales en El Salvador aumentaron respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 16,028 a 16,698 casos. También se registró un incremento en el número de lesionados, que subió de 9,627 a 11,821 personas, y en los fallecidos, que pasaron de 882 a 1,072 víctimas.

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