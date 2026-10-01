Marcela Villatoro advierte que jornadas de 11 horas buscan evitar pago de horas extras

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas volvió a rechazar la propuesta de Marcela Villatoro para reducir a 7 horas las jornadas laborales. Esto, luego que el Gobierno y la empresa privada discuten ampliar a 11 horas las jornadas laborales.

Es de contextualizar que el Consejo Superior del Trabajo analiza una propuesta para ampliar las jornadas laborales de 8 a 11 horas; para descansar un tercer día. La medida no ha sido consultada públicamente con la población. En cambio, el Gobierno y la empresa privada han señalado que no se aumentarán las 44 horas laborales semanales.

“Vimos a representantes de la empresa privada hablando del cambio de la jornada laboral y decía que se mantenían las 44 horas; lo único diferente iba a ser cómo estas 44 horas iban a hacerse en cada día, pero a él (Jorge Arriaza, presidente de la ASI) se le olvidó decir que la Constitución establece de una forma, bien expresa, que no se pueden trabajar más de ocho horas diarias y que este período de las ocho horas puede restringirse, pero no puede ampliarse”, destacó Villatoro.

Villatoro enfatizó que la Constitución de la República prohíbe que los salvadoreños trabajen más de ocho horas diarias. “Pero ¿qué pasa?, que aquí como se hicieron reformas constitucionales: en el día tenemos un derecho y en la tarde se puede quitar; es un derecho conquistado que no es justo que ahora se los quieren engañar diciéndoles que van a tener más días de descanso”.

Villatoro contextualizó que aparte de las 11 horas laborales, la población tendrá que asumir con el tiempo de traslado de ida y regreso y el estresante tráfico; por lo que, el descanso diario sería de apenas horas.

“¿Ustedes creen que va a ser posible que la gente pueda llegar a su trabajo rápidamente?, hay gente que se va a tener que levantar a las 2, 3 de la mañana para llegar al trabajo, sale y todavía agarra dos, tres o cuatro buses y ¿qué pasa con sus hijos? ¿qué pasa con las madres solteras? y ¿qué va a pasar con los estudiantes que del tiempo que les quedaba libre después de su jornada laboral, iban a estudiar?, cuestionó Villatoro.

Villatoro planteó que estudios indican que cuando se aumentan las jornadas laborales, también se aumentan los accidentes laborales en un 37%, “¿por qué? porque el trabajador está cansado, el trabajador se levanta temprano y está todo el día concentrado, llega todas estas horas y ya no aguanta, ¿a qué va a llegar a la casa después? a encontrar a sus hijos dormidos, ¿a dónde está la humanidad de poder dar la protección familiar?” cuestionó Villatoro.

A juicio de Villatoro esta propuesta para aumentar las jornadas laborales es para evitar que las empresas paguen horas extras a los trabajadores. Es decir, actualmente, si una persona trabaja 8 horas al día, y si el jefe le pide que se quede tres horas más después de su horario; estas deben ser canceladas como horas extras (pagadas el doble de lo normal); en cambio, al hacer efectiva la propuesta de 11 horas; las tres horas extras que la persona trabajará diariamente se pagarán igualmente que las otras horas.

“¿Sabe por qué lo quieren hacer? porque no quieren pagarles horas extras a los trabajadores. Dejen de romantizar la esclavitud moderna que le quieren hacer a los salvadoreños”, destacó Villatoro.

ARENA, hace un par de semanas, presentó una propuesta para reducir a 7 horas laborales diarias, pagadas con el mismo salario que se devenga. “Y con esa reducción, también permitirles a las familias salvadoreñas que puedan tener más tiempo para desarrollarse en su ámbito familiar”, añadió Villatoro.

“Seguramente va a venir la propuesta de esta Asamblea Legislativa, porque ellos deben de modificar la Constitución si quieren hacer ese cambio, yo les digo desde este momento, con mi voto no cuenten. Yo no voy a esclavizar a los salvadoreños para que ustedes puedan hacerse más millonarios”, advirtió Villatoro.

Por ello, propuso en la plenaria de esta semana, que se le diera ingreso a la propuesta y que fuera estudiaba por la comisión respectiva. “Ustedes pueden demostrar dos cosas: pueden no votar, porque como alguien dijo, no votar es estar en contra, o pueden ponerse del lado de los salvadoreños o una tercera opción, hablar del diente al labio, pero hacer lo contrario”.

Diputados de Nuevas Ideas negaron sus votos, por lo que la propuesta no fue enviada a Comisión.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, respondió al planteamiento de la diputada Villatoro, el funcionario del Gobierno señaló que “ya hay muchos trabajadores que salen de madrugada y regresan noche a sus viviendas, debido a muchos factores, incluyendo el tráfico y lo peor que trabajan de lunes a sábado sin que nadie les reconozca este sacrificio”.

El titular dijo que, en el Consejo Superior del Trabajo, lo que se analiza, “es abrir la herramienta legal que permita ampliar el horario y trabajar menos días a la semana”. Para que los trabajadores “puedan tener más días de descanso y dedicar mayor calidad de tiempo a sus familias”.

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