Soberanía y CECOT: Deportados salvadoreños de Estados Unidos

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

En agosto de 2019 anotamos datos sobre “Soberanía y Constitución” [1] el mes de julio de 2025 publicamos una segunda parte (CECOT) Soberanía y Constitución II [2] estas referencias sobre la jurisdicción (soberanía de EE.UU) en CECOT es crucial para comprender nuestra realidad, su expresión más estridente fue el caso de los venezolanos enviados al centro de detención y su posterior liberación, pero sucede que junto a ellos llegaron una cantidad de salvadoreños no determinada, en ese aspectos debemos recordar la nota periodística del 09JUL025 “El Salvador dice que Estados Unidos tiene “jurisdicción sobre migrantes en el CECOT; abogados venezolanos presentaron como prueba el documento con la respuesta de El Salvador” AFP.

Recientes investigaciones reportan “30 salvadoreños enviados a CECOT junto a venezolanos”

Sobre ese tema Radio Francia Internacional publica una serie de artículos que interesan a la nación.

El Salvador, deportados y muertos bajo custodia del Estado[3] es un artículo que ilustra el tema que describimos, un reportaje de RFI en el marco de Deportation Proyect de la investigación Forbidden Stories (Historias Prohibidas) en ese rubro además encontramos: “Families stil without answers about 30 Salvadorans sent to CECOT alongside deported Venezuelans – Familias siguen sin respuestas sobre 30 salvadoreños enviados al CECOT junto a venezolanos deportados 26SEP026[4]

Es importante la información sobre los salvadoreños deportados de Estados Unidos si fueron calificados de terroristas o no, puesto que esa categoría en el tiempo ha perjudicado a muchos inocentes, debemos también agregar si la defensa de esas personas se debe realizar en las cortes de Estados Unidos o en El Salvador,

Si existe jurisdicción de EE.UU en una prisión salvadoreña implica territorio, leyes norteamericanas, derecho sobre los privados de libertad (la calificación a venezolanos y ahora salvadoreños de terroristas, Tren de Aragua, “cargos” designados por la administración Trump etc.) en consecuencia implica el modelo de prisión con derecho a comunicación, visitas familiares, atención médica etc. elementos que no acontecen en nuestra nación, de esa forma tampoco han sido juzgados, en conclusión no se les otorga el debido proceso.

Esta circunstancia implica nuestra constitución-soberanía la cual hemos mencionado, parece que al aceptar esta condición “un nuevo territorio norteamericano” se establece en el CECOT, la realidad no es el dinero puesto que la perpetuación de ese modelo inicia un panorama jamás previsto en la nación: una doble soberanía en territorio salvadoreño, agreguemos que tampoco existe límite de tiempo,condición parecida a una cadena perpetua… sin condena, ni defensa jurídica. amazon.com/author/csarcaralv

[1] https://www.diariocolatino.com/soberania-y-constitucion/

[2] https://www.diariocolatino.com/cecot-soberania-y-constitucion-ii/

[3] https://www.rfi.fr/es/programas/grandes-reportajes-de-rfi/20260925-el-salvador-deportados-y-muertos-bajo-custodia-del-estado

[4] ttps://www.elsalvadornow.org/2026/09/26/families-still-without-answers-about-30-salvadorans-sent-to-cecot-alongside-deported-venezuelans-familias-siguen-sin-respuestas-sobre-30-salvadorenos-enviados-al-cecot-junto-a-venezolanos-de/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...