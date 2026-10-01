TSE convoca a elecciones 2027 para elegir Presidencia, Asamblea y Alcaldías

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó este 30 de septiembre a elecciones generales de 2027; las cuales se celebrarán el 28 de febrero. Los salvadoreños elegirán a presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales.

El decreto de convocatoria fue aprobado por unanimidad durante la sesión 126 del TSE. En los comicios de 2027, se elegirán 582 cargos. Presidente y vicepresidente de la República, 60 diputados propietarios y 60 suplentes, 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 176 suplentes.

Según informó el TSE, el registro electoral suma 6,534,389 salvadoreños aptos para votar. Hasta el corte del 15 de septiembre. De ese total, 5,551,707 corresponden a salvadoreños en el territorio nacional y 982,682 a salvadoreños en el extranjero.

Es de recordar que tras las reformas a la Constitución de la República por parte de Nuevas Ideas y acortar el periodo del actual presidente de la República, Nayib Bukele a 2027 para unificar las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales, las elecciones de 2027 serán para elegir a todo el sistema de Gobierno del país. Los que ejerzan la presidencia en el próximo periodo lo harán desde el 1 de junio de 2027 hasta el 1 de junio de 2033, siendo 6 años. Mientras que las elecciones de Asamblea y Alcaldías se mantienen por 3 años, desde el 1 de mayo de 2027.

Los salvadoreños en el exterior que cuenten con domicilio en el extranjero en su Documento Único de Identidad (DUI) podrán ejercer el voto remoto por internet desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027. Mientras que los salvadoreños que se encuentran fuera del territorio nacional el día de la elección, lo podrán hacer a través del voto electrónico presencial. Para el proceso electoral en e extranjero, el TSE ha proyectado 92 centros de votación, distribuidos en 29 países y 66 ciudades; de estos, al menos 53 estarán ubicadas en Estados Unidos.

Dicho sea de paso, los salvadoreños en el exterior contarán con sus propios representantes en la papeleta de votación, tras las reformas que habilitaba una circunscripción 15.

Desde este primero de octubre, el TSE habilitará la inscripción de candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa. Finalizará el 19 de noviembre. Mientras que, para los concejos municipales, la inscripción comenzará el 9 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes.

El organismo electoral ha programado un simulacro de transmisión de resultados, escrutinio preliminar y votación remota para noviembre y un simulacro de escrutinio final en diciembre.

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