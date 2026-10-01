Periodistas discuten sobre libertad de prensa, crisis económica, y deterioro ambiental

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La situación económica, el ejercicio del periodismo y el deterioro ambiental fueron algunos de los temas abordados por los periodistas Leonel Herrera y Francisco Valencia durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde señalaron la necesidad de ampliar el debate público y garantizar a la población el acceso a información sobre las decisiones gubernamentales.

Durante la conversación, los periodistas también analizaron el incremento de la pobreza en distintos departamentos del país, el comportamiento de la canasta básica frente al salario mínimo y la acumulación de toneladas de basura en el río Grande de San Miguel.

Derecho de la población a informarse

Herrera sostuvo que la ausencia de funcionarios públicos en espacios de comunicación que no forman parte de la narrativa oficial limita el derecho de la ciudadanía a conocer las políticas y decisiones de las instituciones.

A su juicio, los funcionarios tienen una responsabilidad frente a la población porque administran recursos públicos y, en el caso de quienes ocupan cargos de elección popular, fueron escogidos mediante el voto ciudadano.

“Desde la perspectiva ciudadana es un derecho conocer la información que tienen los funcionarios públicos y desde la perspectiva del funcionario es una obligación”, señaló Herrera durante la entrevista.

Valencia coincidió en la importancia de distinguir entre medios de comunicación y espacios que, según su valoración, no realizan un ejercicio periodístico independiente. En ese sentido, planteó que el tamaño de un medio no debería determinar la disposición de un funcionario para atender preguntas de la ciudadanía.

Los periodistas también expusieron testimonios que, según dijeron, han recibido de funcionarios y empleados públicos que manifiestan tener restricciones para participar en determinados espacios o expresarse públicamente.

Herrera afirmó que incluso dentro de las instituciones existirían controles sobre las declaraciones públicas de algunos funcionarios y diputados. Estas afirmaciones fueron planteadas durante el programa como parte de su análisis sobre las condiciones actuales del ejercicio periodístico y el derecho a la información.

Pobreza y costo de la vida

Otro de los puntos fue la situación económica de los hogares salvadoreños. Herrera y Valencia retomaron datos presentados previamente en el programa sobre el incremento de la pobreza en diferentes departamentos.

En el caso de Cabañas, señalaron un incremento de la pobreza extrema, mientras también mencionaron variaciones importantes en departamentos como Morazán y Ahuachapán. El análisis incluyó además a La Libertad y San Salvador, donde, pese a presentar niveles distintos, también se habría registrado un incremento porcentual.

Para los periodistas, uno de los elementos que ayuda a explicar esta situación es el comportamiento de la canasta básica frente al salario mínimo.

Durante la conversación se destacó que el salario mínimo habría aumentado alrededor de 12%, mientras la canasta básica habría registrado un incremento cercano al 30%. Esta diferencia, señalaron, significa que el aumento salarial no compensa el crecimiento del costo de los productos esenciales.

Herrera cuestionó que, ante este escenario, las respuestas gubernamentales no incluyan medidas de mayor alcance para proteger la capacidad adquisitiva de las familias.

Entre las alternativas mencionadas durante el programa estuvieron una eventual reducción de impuestos a medicamentos y alimentos, medidas sobre los combustibles, políticas de seguridad alimentaria y mecanismos para garantizar ingresos mínimos a sectores con mayores dificultades económicas.

Adelanto del aguinaldo

Los periodistas también analizaron el anuncio relacionado con el adelanto del pago del aguinaldo.

Herrera consideró que la medida tiene un alcance limitado debido a que únicamente beneficia directamente a quienes cuentan con un empleo formal. Según los datos citados durante la entrevista, este sector representaría alrededor del 30% de la población trabajadora, mientras el resto permanece en condiciones de informalidad, desempleo o subempleo.

También advirtió que adelantar un ingreso destinado tradicionalmente a diciembre podría generar dificultades para algunas familias cuando llegue ese mes.

Un río cubierto de basura

El deterioro ambiental fue otro de los temas que generó preocupación durante el programa. Los periodistas comentaron una información relacionada con el río Grande de San Miguel, donde, según lo expuesto, aproximadamente cinco kilómetros del cauce estarían cubiertos por residuos sólidos.

La acumulación de plástico y otros desechos fue relacionada durante la entrevista con problemas en los sistemas de recolección de basura y con la ausencia de políticas ambientales de mayor alcance.

Valencia sostuvo que la contaminación de los ríos no puede abordarse únicamente desde la responsabilidad individual de los ciudadanos, sino que requiere educación ambiental, sistemas adecuados de recolección y acciones institucionales permanentes.

Herrera, por su parte, cuestionó que las políticas públicas ambientales no tengan la misma visibilidad que otros proyectos gubernamentales.

Contaminación y minería

La conversación también abordó la contaminación de otros cuerpos de agua y la preocupación existente por proyectos relacionados con la minería.

Los periodistas mencionaron el río San Sebastián, en La Unión, cuya contaminación histórica ha sido asociada a actividades mineras. También hicieron referencia a la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas y fortalecer las políticas de prevención y recuperación ambiental.

En este contexto, señalaron la importancia de que las instituciones encargadas del medio ambiente desarrollen políticas de recuperación de los ríos, además de campañas de educación y concientización ciudadana.

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