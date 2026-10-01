Sector sindical afín al Gobierno apuesta por jornadas sectorizadas y temporales

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Unidad Sindical Salvadoreña (USS), que participa en el debate del Consejo Superior del Trabajo con una postura favorable a la “modernización” de los horarios de trabajo, sostiene que los cambios deben ser opcionales y responder a la naturaleza de cada actividad económica y surgir de acuerdos entre trabajadores y empleadores.

Víctor Najarro, secretario general de la USS, explicó que en algunos sectores ya existen acuerdos mediante contratos colectivos que permiten distribuir las horas de trabajo de manera distinta a la jornada tradicional, sin aumentar el tiempo semanal laborado.

“Nosotros desde la Unidad Sindical la propuesta que hemos hecho es que sea opcional, según la naturaleza de lo que es cada empresa”, afirmó Najarro.

El dirigente sindical sostuvo que una eventual reforma también debería servir para regular prácticas que ya se realizan en algunas empresas sin que se reconozcan todos los derechos establecidos en la legislación laboral.

Por su parte, Brenda Peña, también directiva de la USS, señaló que uno de los objetivos de la organización es que cualquier modificación quede regulada legalmente para evitar abusos y garantizar el pago correspondiente por horas extraordinarias y trabajo nocturno.

“Lo que nosotros pretendemos como Unidad Sindical es que esto que muchas veces en algunas empresas ya se está dando tenga una regulación para que también no haya abusos y no se violen derechos laborales”, afirmó Peña.

La representante sindical agregó que el debate incluye otros aspectos relacionados con la extensión o redistribución de las jornadas, como el transporte de los trabajadores cuando finalicen sus labores más tarde, así como las responsabilidades de cuido.

La USS plantea que la “modernización” no tendría que aplicarse de forma permanente ni uniforme a todos los sectores. Peña señaló que podría establecerse de acuerdo con las características de cada actividad y en determinados períodos, como ocurre en actividades sujetas a temporadas específicas.

En contraste, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), a través de su secretario general, Erick Zelaya, ha planteado una reducción progresiva de la jornada laboral, pasando de las actuales 44 horas semanales a 40, posteriormente a 36 y, como horizonte estratégico, a 30 horas semanales, sin reducción salarial.

Zelaya explicó que la primera etapa consistiría en reducir gradualmente la jornada de 44 a 40 horas, pudiendo pasar inicialmente por una jornada de 42 horas, manteniendo el límite ordinario de ocho horas diarias.

La segunda etapa buscaría avanzar hacia las 36 horas semanales mediante una combinación de legislación y negociación colectiva sectorial. Según la propuesta de la UNT, los sectores con mayores niveles de productividad, automatización, incorporación tecnológica y sistemas continuos de producción podrían avanzar con mayor rapidez.

La tercera fase contempla establecer una jornada de 30 horas semanales sin reducción salarial, preferentemente distribuida en cinco jornadas de seis horas.

“No estoy planteando que El Salvador pase mañana de 44 a 30 horas. Estoy proponiendo que establezcamos una ruta nacional, gradual, verificable y negociada para reducir progresivamente el tiempo de trabajo”, afirmó Zelaya.

Mientras la USS plantea una modernización opcional y diferenciada por sectores, los sindicatos independientes como la UNT propone establecer una ruta progresiva de reducción de la jornada máxima semanal, acompañada de negociación colectiva y sin disminución salarial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...