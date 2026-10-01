Descenso a la Liga B sellaría la salida del «Bolillo» Gómez de La Selecta

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, confirmó la permanencia condicionada del técnico colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez en La Selecta, para los próximos encuentros ante Jamaica y Martinica en la Liga de Naciones de CONCACAF.

El titular de la federación habló en conferencia de prensa este miércoles, luego del resultado de 6-0 de la selección ante Guatemala, que resaltó la crisis que vive actualmente el combinado nacional, y en ella confirmó la permanencia de “El Bolillo” a pesar de las múltiples críticas que ha sufrido.

«El ‘Bolillo’ dijo que si él no deja a la selección mayor en el grupo A (Liga A) él se va el día martes, es decir que el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos del día viernes y lunes. Si me preguntan a mí, sería descabellado quitar a un cuerpo técnico a dos días de un partido tan importante», señaló Bukele.

Además, abordó el tema de los señalamientos que existen sobre la posible indemnización para el estratega colombiano.

“El otro tema que anda es que ‘Bolillo’ no se va porque quiere su dinero y porque quiere su indemnización si lo echamos. ‘Bolillo’ no tiene, y ese es un acuerdo al que llegamos con él, no tiene ningún dinero por ser despedido, no hay un monto que haya que pagar por la rescisión por despido anticipado, porque no hay un contrato, hay acuerdos de tiempo de trabajo», acotó Bukele.

El presidente cuestionó a la prensa deportiva y dijo “¿creen que si quitamos al cuerpo técnico actual, el fútbol, o los resultados, o el desarrollo de la selección nacional, no me voy a meter en el fútbol en general, va a cambiar? Estamos claros que lo que sucedió el lunes, nadie todavía lo entiende”.

Señaló que en 44 años, hubo 48 entrenadores al frente del combinado nacional con los mismos resultados, que existe “desesperación” por cambiar de técnico de la noche a la mañana para obtener resultados.

Además, Bukele responsabilizó a la prensa deportiva de presionar y poner plazos al cuerpo técnico de “El Bolillo” Gómez: “ustedes mismos le pusieron un tiempo. Ustedes mismos dijeron, es que si no gana el viernes, quiero saber qué tanto ha trabajado y nos lo tiene que demostrar el día viernes ante Martinica. Endiosaron a los jugadores y al cuerpo técnico”.

Del mismo modo, pidió ayuda a la prensa deportiva para “enamorar” a la afición luego del histórico 6-0 que sufrió la selección ante Guatemala.

“Uno que otro comentarista que periodista que miente sobre situaciones de la federación, no somos las admiraciones anteriores, dedicamos muchísimo más tiempo que las anteriores. ¿Qué necesitamos para enamorar? Los necesito a ustedes (periodistas) y nosotros tenemos que poner de nuestra parte”, mencionó.

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