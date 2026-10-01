Brasil vive momento decisivo rumbo a las urnas

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Brasilia/Prensa Latina

El profesor Reinaldo Pacheco considera hoy que las elecciones generales brasileñas del 4 de octubre serán decisivas para la democracia, la soberanía nacional y la correlación de fuerzas parlamentarias.

Coordinador del Colectivo de Investigaciones y Acciones Comunitarias en Territorialidades y Corporeidades de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo, Pacheco afirmó que estas elecciones son “quizás las más importantes de los últimos años”.

En entrevista con Prensa Latina, el académico explicó que, desde su perspectiva, Brasil atraviesa una confrontación política especialmente intensa. “Estamos ahora claramente, creo, luchando contra el fascismo en el país, de una manera muy abierta”, afirmó al analizar la disputa por la Presidencia.

Pacheco calificó al candidato opositor Flávio Bolsonaro como representante de la “ultraderecha” y sostuvo que sus posiciones respecto a los recursos nacionales y las relaciones exteriores plantean un debate sobre la soberanía brasileña y la relación del país con Estados Unidos.

Según el profesor, un eventual Gobierno de ese signo podría favorecer la transferencia de recursos brasileños hacia potencias extranjeras. “Siempre colocando a Brasil como subordinado a los intereses de otra potencia”, afirmó al describir el escenario que estima posible.

Apuntó que la discusión electoral trasciende la disputa presidencial, al recordar que el 4 de octubre -fecha de la primera vuelta- también serán elegidos diputados federales y senadores, entre otros cargos, por lo que el resultado legislativo será determinante para las políticas que puedan desarrollarse en el futuro.

“Son elecciones muy decisivas también para conseguir colocar en el Parlamento fuerzas que puedan, en los próximos años, hacer esta lucha por soberanía nacional”, señaló, al tiempo que defendió un Brasil independiente y comprometido con una diplomacia basada en el multilateralismo.

El entrevistado destacó asimismo la participación brasileña en los BRICS y las posibilidades de ampliar la cooperación con otros países latinoamericanos y regiones del mundo. A su juicio, Brasil posee “un potencial increíble, importantísimo de desarrollo económico”, incluso en el ámbito regional.

Pacheco relacionó igualmente el proceso electoral con la defensa de la democracia y dijo observar, a partir del trabajo de investigadores y analistas, “un momento de riesgo para la democracia en el país”.

En materia económica, identificó el salario, los ingresos y el empleo entre los factores que pueden ser decisivos para el voto. Indicó que durante los últimos años hubo una mejoría relativa en esos indicadores, aunque persisten dificultades para los sectores más pobres.

También mencionó el endeudamiento de las familias y las apuestas electrónicas, conocidas como bets.

“Gran parte de ese endeudamiento viene de la explotación del juego electrónico”, sostuvo, y consideró que las recientes acciones del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva contra las bets pueden influir en los comicios.

Asimismo, el profesor manifestó que los temas culturales tendrán peso en la votación, especialmente entre los sectores populares, habitantes de las periferias urbanas y sectores del interior del llamado Brasil profundo. Entre ellas situó las cuestiones religiosas.

“Vivimos en un país todavía con una especie de conflicto cultural entre católicos y evangélicos”, afirmó Pacheco, y señaló que esa tensión se habría intensificado durante la campaña y podría influir en sectores del electorado de las grandes ciudades.

Como ejemplo, relató que reside en un barrio periférico de São Paulo donde existen “más de 20 pequeñas iglesias evangélicas y una iglesia católica”. Valoró que eso evidencia la influencia de la cultura evangélica en los barrios periféricos de las grandes metrópolis.

Pacheco sostuvo que una parte importante de los evangélicos suele votar por candidatos de derecha o ultraderecha, aunque destacó que dentro de esas comunidades también existe resistencia a los intentos de “cooptación partidaria de la fe religiosa”.

Al analizar las encuestas que muestran una disputa presidencial muy cerrada entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente brasileño, el académico dijo que el fenómeno no es completamente nuevo y recordó la estrecha diferencia registrada entre Lula y Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Desde su punto de vista, la particularidad actual está en que el bolsonarismo decidió participar nuevamente en el juego político con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En ese sentido, dijo observar una transferencia automática de parte del voto de derecha y ultraderecha hacia Flávio Bolsonaro. En su análisis, una parte de ese electorado no se moviliza necesariamente por una identificación ideológica con la ultraderecha, sino por el rechazo al Gobierno de Lula.

Mencionó en específico un voto de protesta y, en algunos casos, de rechazo hacia Lula y el Partido de los Trabajadores (PT).

Según su análisis, parte de ese sentimiento se consolidó después de años de cobertura mediática crítica hacia el presidente y su partido. “Hay gente que votaría por cualquier candidato que se coloque contra el PT y contra Lula”, afirmó.

Sin embargo, al mirar el escenario más allá de la disputa presidencial, el académico volvió a situar en el centro la soberanía y la capacidad de Brasil para definir su propio rumbo.

Defendió un país independiente, abierto al multilateralismo y con capacidad para ampliar su desarrollo mediante alianzas regionales y globales, cuestiones que deberán definirse en estos comicios generales.

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