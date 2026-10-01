Hacienda entrega proyecto de Presupuesto 2027 por $12,421 millones 

Redacción Nacionales

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Esta noche, la Asamblea Legislativa recibió el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado, presupuestos especiales y autónomas 2027, por un monto que asciende a $12,421 millones, con una brecha presupuestaria de $515 millones.

El monto para el próximo año destina una inversión «sin precedente» según Posada, ya que para el Ministerio de Educación, se le asignan $3,416 millones, el 8.1 del PIB según el funcionario.

El ministro explicó que habría una reorientación estratégica de $40 millones al Ministerio de Educación, provenientes de los ramos de Seguridad y Defensa. Los fondos que eran destinados para armamentos ahora serán para implementos para niños y jóvenes.

Estos ramos tendrían en conjunto $997.2 millones para 2027. Para el área de Salud, se le asignan $1,493.1 millones, un incremento de $147 millones respecto al 2026.

Posada señaló que el presupuesto mantendría fondos para programas de apoyo a las familias y sectores productivos, con un monto de $258.9 millones. De esa cifra, el Gobierno destinará $54 millones para gas propano, $64.1 millones para energía eléctrica, $70.7 millones para el transporte colectivo y $60.8 millones para fortalecer los agromercados y las centrales de abasto en todo el país y la producción de alimentos, mediante la entrega del bono agrícola con $59 millones.

En cuanto a la composición de ingresos para el año 2027, se proyecta que los corrientes ascenderán a $10,419 millones, con un incremento de $1,266 millones, equivalente a un 13.8 % con relación al año 2026. Sobre los ingresos tributarios, se espera que alcancen $9,569 millones, con un incremento de $1,220 millones.

El proyecto de presupuesto será trasladado a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, para analizar las proyecciones de ingresos y gastos y conocer las asignaciones propuestas para las instituciones, programas y proyectos contemplados para el otro año.