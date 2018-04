¡Sin colmillo!

Compartir ! tweet





Audaz, que venía de quitarle el invicto de 42 partidos al Alianza, cayó ante Municipal Limeño en Santa Rosa de Lima.

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Los “coyotes” Audaz se quedaron sin colmillos en su visita al oriente del país, ya que perdieron 2-0 ante Municipal Limeño en el partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2018.

Los apastepecanos, que venían de superar al invicto y líder Alianza, perdieron la oportunidad de sumar puntos y así alejarse del fondo de la tabla acumulada.

Los santarroseños, por su parte, lograron un importante triunfo que les permite acercarse a los puestos de clasificación.

El duelo, que marcó el debut del entrenador Víctor Coreas con Limeño, fue de dientes apretados, ya que ambos equipos mostraron orden en todas sus líneas.

Sin embargo, “los mantequeros” aprovecharon un descuido de los apastepecanos y al minuto 14 abrieron el marcador por medio de Francisco Jovel Álvarez.

Audaz intentó igualar las acciones antes de irse al descanso, pero le faltó mayor precesión de cara a la portería de los orientales.

En la parte de complemento, Municipal Limeño no bajó el pie del acelerador y siguió presionando para ampliar la ventaja sobre los coyotes.

Al minuto 72, los “mantequeros” tuvieron el premio a su insistencia gracias a Diego Galdames Coca, quien decretó el segundo tanto desde la vía penal.

Tras la segunda anotación, los apastepecanos no bajaron los brazos, pero no pudieron revertir el resultado que los complica en la lucha por el no descenso.

En otro partido de la jornada, Dragón logró un importante triunfo de 1-0 ante Pasaquina que le permite respirar en la tabla acumulada.

Al minuto 53, Mártir Contreras le dio el triunfo a los mitológicos, que no saboreaban el gane desde hace tres jornadas.

La decimoséptima fecha del torneo Clausura 2018 se cierra hoy con el duelo Alianza-FAS, a disputarse a las 7:30 p.m, en el estadio Cuscatlán.