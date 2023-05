“Sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida”: María Anabel Guzmán

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

María Anabel Guzmán vivió parte de su infancia en la Finca 3 de Mayo y Santa Adelaida, en la Cordillera del Bálsamo. Ahora reside en el municipio de Comasagua, La Libertad, y lidera, junto a otras mujeres, el Comité de Rescate de Cuencas de La Libertad (CORCULL), que junto a otras estructuras territoriales, participa en la reforestación de la zona de Captaciones Germania del río 3 de Mayo, “La Teodora”, una elevación natural de 100 metros de altura.

“Hicimos caminatas a lo largo del río Comasagua, y pudimos verificar toda la contaminación y el nivel de impacto y realmente antes les decíamos ríos, ahora sólo son riachuelos en donde bajan aguas sucias, entonces, como CORCULL denunciamos esta situación y decidimos reforestarlo y ahora estamos en la Cordillera del Bálsamo, para reforestar. Recordemos si no hay árboles, no hay agua y si no hay agua, no hay vida”, afirmó María Anabel Guzmán.

La Cordillera del Bálsamo es la región costera y montañosa de El Salvador, que se extiende entre los departamentos de Sonsonate y La Libertad, que se eleva a 1, 500 metros sobre el nivel del mar . Y como cadena montañosa unida goza de un clima fresco debido a su altura que puede ir la máxima de 20o C a la más baja 10 u 8 oC, así como, las abundantes precipitaciones que generan un microclima de tierra fértil.

Y aunque existen cambios notorios en cuanto a la forestación de la zona, debido a un auge de construcción de restaurantes y urbanizaciones, María Anabel consideró que esta zona puede ser rescatada y conservar su biodiversidad.

“Sí hay deforestación, pero como la vemos en Nuevo Cuscatlán, realmente eso da lástima por el medio ambiente, y sí duele ver esas explanadas sin los árboles viejos que fueron talados, que dejaron de existir ¿Por qué? , porque están construyendo urbanizaciones y los ricos están ricos y sacan más dinero y nosotros como comunidades pobres nos quedamos sin nada”, señaló.

“Y el problema más grande será cuando los nietos y bisnietos crezcan, si no cuidamos el medio ambiente hoy, no tendrán agua, porque las raíces pequeñas de los árboles son las que dan el agua. Sin árboles los mantos acuíferos se secarán y demos gracias que tenemos algunos charquitos de donde beber agua, pero la nueva generación qué tendrá”, subrayó.

Sobre la decisión del rescate de los vertientes de agua, explicó Krisia Romero, coordinadora del Programa Medios de Vida Sostenible con enfoque de derechos de ACUA, en el lanzamiento de la Campaña de Reforestación “Sembremos Vida por el Derecho Humano al Agua”, se convierte en la cuarta campaña que realizan en la Cordillera del Bálsamo, trabajo que realizan junto a población que integran Sistemas de Agua Comunitarios; Comités y Asociaciones de Mujeres, así como Juntas de Agua Comunitarias que se encuentran en la Cordillera del Bálsamo.

“Es un esfuerzo que se realiza cada año con el fin de lograr que las zonas de recarga hídrica en la Cordillera del Bálsamo se mantengan con sus caudales, que la población esté siempre abastecida y que la gente comprenda que es una responsabilidad de todos y todas cuidarla”, afirmó.

“Este año vamos a entregar alrededor de 6 mil árboles que serán sembrados en diferentes zonas que son vertientes de agua natural y como en esta acción que nos acompañan 14 organizaciones que integran sistemas de agua y otras estructuras comunitarias serán importante el avance de reforestación”, acotó Romero.

Los árboles en su mayoría maderables, pero también frutales, fueron alrededor de 6 mil, que serán sembrados por etapas en el año, todos en los alrededores de los sistemas de agua con el fin de resaltar la importancia de preservar estas zonas identificadas de recarga y mantener en la aplicación de sistemas agroforestales.

Los sistemas agroforestales se constituyen en una forma de producción que se asemeja a los “bosques naturales”, en donde el agricultor puede cultivar sus granos básicos o vegetales, en donde perviven otras especies de árboles frutales o maderables sin afectar todo el escenario de plantas, animales y microorganismos que están relacionados en la naturaleza, sin competir con los cultivos.

“Sabemos que la agricultura no tiene que estar distanciada de los bosques naturales, de esos árboles y con el tema de la reforestación dentro de los sistemas agroforestales se pueden cuidar mejor las cuencas hídricas que son terrenos donde el agua drena en un punto común y es lo que queremos en la cuencas de la Cordillera del Bálsamo”, reiteró Romero.

En cuanto a la depredación del medio ambiente que generan los complejos urbanísticos y de centros comerciales, así como la apertura de nuevos restaurantes con ofertas turísticas de vistas de altura, Romero manifestó que la estas campañas de reforestación era en sí “una muestra de resistencia y rechazo”, desde las comunidades de la Cordillera del Bálsamo, ante los impactos algunos irreversibles que podrían generar estos mega proyectos de la venta de inmuebles.

“Los habitantes que integran los sistemas de agua y todas las estructuras de agua comunitarias están vigilantes de todos estos cambios que se van dando en la Cordillera del Bálsamo. Hay un caso en la Finca Carolina en Huizúcar en donde hubo una deforestación importante y de inmediato las mismas comunidades se activaron y detuvieron ese proyecto hasta el momento”, comentó.

“Estas acciones de vigilancia de parte de las comunidades se realizan en caminatas en donde los comunitarios revisan cuando hay irrupciones de este tipo como la deforestación y preparamos las denuncias ambientales para que paren este tipo de actividades. Y también tenemos acciones en positivo y son estas campañas de reforestación”, enfatizó Romero.

“Desde 1977 residimos en el anexo de la Cooperativa Santa Adelaida, Finca 3 de Mayo”, afirmó, el cooperativista Julio César Reyes, de 45 años de edad, oriundo de la zona, al señalar que pese a forestación natural de la Cordillera del Bálsamo, los proyectos urbanísticos y restaurantes, amenazan el micro clima de la zona.

“Como cooperativa teníamos cultivado 160 manzanas con café hace algunos años, pero con la caída de la roya en las plantaciones; los insumos agrícolas con precios por el cielo y la baja del precio del café en los mercados, han venido a afectar y ahora sólo estamos cultivando el 30% o sea 60 manzanas cultivadas”, señaló.

“El Cambio Climático también ha afectado la zona en la Cordillera del Bálsamo, aquí antes habían más nacimientos de agua, pero ahora los mantos acuíferos se han profundizado y otros con menos agua.

Y ahora el aumento de urbanizaciones y restaurantes, han aumentado la demanda de agua y claro seguida de la deforestación para construir en la parte alta, una situación preocupante”, refirió Reyes.

En cuanto a los esfuerzos de recuperar acuíferos y vertientes a través de la reforestación, Reyes, que era una medida estratégica para mantener a resguardos suelos, temperatura y diversas especies de plantas, animales y microorganismos del suelo.

“Nosotros agradecemos a ACUA, su iniciativa de continuar reforestando la Cordillera del Bálsamo, porque en realidad se necesita este tipo acciones en nuestras comunidades y en nuestros vertientes por esto apoyamos esta iniciativa. La idea es elevar el nivel de los acuíferos y luchar contra la contaminación”, indicó.

“Vamos a reforestar con la siembra de ciprés, pino, bálsamo, pepeto, tatascame, cedros, naranjos, copinol, beliceños, amates y naranjos, buscamos árboles maderables que sirven para dar sombra y agua que podremos utilizar en las comunidades, que somos más de 700 habitantes y organizados en la cooperativa 520 familias”, puntualizó.