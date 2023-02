SIMEDUCO denuncia que muchas escuelas no cuentan con material didáctico para empezar clases

Alma Vilches

El secretario general del Sindicato de Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, manifestó que muchos centros escolares no cuentan con el material didáctico idóneo para empezar las clases, porque los presupuestos son depositados demasiado tarde.

“En muchos centros escolares depositaron el presupuesto 2022 a finales de diciembre, pero ese dinero ya se debía en su mayoría, por ello hemos pedido al titular del Ministerio de Educación que los presupuestos se depositen en febrero y junio”, dijo.

Rodríguez indicó que no todas las escuelas están preparadas para recibir a los estudiantes este año que las clases serán 100% de forma presencial, cerca de 73 centros escolares están siendo intervenidos porque han tenido problemas en la infraestructura debido a la tormenta Julia, y otros por cárcavas, pero solo se han colocado cintas amarillas, porque los trabajos no han iniciado.

Asimismo, cuestionó el interés del gobierno por construir cárceles y no reparar escuelas. El presidente de la República, Nayib Bukele, prometió construir dos centros educativos por día, a estas alturas se tendrían que llevar casi 300; pero se gastan grandes cantidades de dinero en bitcoin, cuando eso se pudo haber invertido en nueva infraestructura para educación.

“Es contradictorio que al presidente le interese construir cárceles de primer mundo, cuando las escuelas a nivel nacional están en un estado complicado; en cada caseta Chivo gastaron alrededor de 10 mil dólares y a los centros escolares les dan apenas 3 mil o 1,500 dólares para funcionar todo el año”, externó el secretario general de SIMEDUCO.

Además, denunció que los 14 directores departamentales han cometido errores en la selección de las plazas interinas, porque este año es bajo la orden de la Dirección de Desarrollo Humano, estos maestros no fueron electos por los Consejos Directivos Escolares tal como lo señala la Ley de la Carrera Docente.

“En muchas escuelas los Consejos Directivos Escolares hicieron el proceso, seleccionando el docente, descargando el acta de selección y de toma de posesión, pero la plataforma del Ministerio de Educación no permitió ingresarlas ya firmadas, en unos casos han enviado docentes que ni siquiera han aplicado a la plataforma de selección, son en su mayoría militantes del partido Nuevas Ideas”, detalló.

Desde 1996 el Consejo Directivo Escolar es quien somete a concurso las plazas vacantes en un centro escolar, instituto, complejo educativo, escuela de educación especial o parvularia.

El Consejo colocará en lugares frecuentados por maestros, como clínicas médicas, direcciones departamentales, entre otras, la existencia de dichas vacantes, también publicará en los lugares visibles de la institución la información.