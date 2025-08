“Significa un cambio grande en el sistema democrático”: arzobispo Escobar Alas sobre reformas a la Constitución

Compartir

Samuel Amaya

El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo que las reformas a la Constitución de la República, ratificadas este jueves por Nuevas Ideas, deben ser consultadas con la ciudadanía, ya que decisiones como esta “no se pueden hacer de inmediato” porque significa “un cambio grande en el sistema democrático”.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, aprobó modificaciones a varios artículos de la Constitución: entre ellas, amplía el periodo presidencial a 6 años con la posibilidad de una reelección indefinida. Se elimina la segunda vuelta en una elección presidencial. Las elecciones de 2027 serán de diputados de Asamblea Legislativa, concejos municipales y presidente. Es decir, Nayib Bukele finaliza su segundo mandato en 2027, con la posibilidad de reelegirse para gobernar hasta 2033.

“Para una decisión así, no se puede hacer de inmediato y de espaldas al pueblo, tendría que consultársele, porque esto significa un cambio, un cambio grande en el sistema democrático”, dijo el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.

A juicio del líder religioso, se debía hacer una amplia consulta con la población para que se hubiesen dado este tipo de cambios, ya que, es de recordar que, en menos de 12 horas, Nuevas Ideas; propuso, aprobó y ratificó las reformas constitucionales.

Escobar Alas espera que los legisladores “recapaciten sobre la decisión tomada”.

“Considero que es oportuno pedirles que consulten al pueblo para llegar a hacer la reforma, y ampliamente escuchen todo, porque su misión es precisamente representar al pueblo y los intereses del pueblo”, comentó el líder religioso en declaraciones a este medio de comunicación.

El arzobispo Alas señaló que como iglesia católica no han tomado una postura ya que las reformas han sido recientes. “Nosotros como la iglesia católica no conocemos, no lo hemos analizado, porque esto fue anoche. Entonces, no tengo una opinión de la Iglesia en general, pero yo personalmente sí pensaría, creo que estarán de acuerdo conmigo mis hermanos en la Iglesia y más que todo, el pueblo mismo, que se le tome en cuenta, que se le consulte para que su voluntad sea expresada”.

Estas declaraciones del arzobispo las vertió la mañana de este viernes, luego de la Santa Misa de envío de la peregrinación de San Óscar Arnulfo Romero. Este medio de comunicación consultó también al cardenal Gregorio Rosa Chávez sus valoraciones sobre las reformas; sin embargo, afirmó que como iglesia pronto darán una postura al respecto y que este viernes no pretendía pronunciarse ya que el día se trataba de San Óscar Romero.

