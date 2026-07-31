Sheinbaum pide a EEUU no usar a México como tema de campaña electoral

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MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a los políticos estadounidenses que eviten utilizar al país latinoamericano como tema de campaña, rumbo a las elecciones de Estados Unidos en noviembre de este año.

«Están en campaña y lo que hemos dicho es, ‘está muy bien que estén en campaña’, tienen elecciones en noviembre. Pero México no debe ser tema de su campaña, porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El congresista estadounidense del Partido Republicano, Carlos Giménez, criticó el miércoles al Gobierno de México por «socavar» las políticas de presión de la administración Trump sobre Cuba, luego de que la presidenta mexicana anunciara un nuevo envío de ayuda humanitaria a la isla caribeña.

La presidenta Sheinbaum recordó que su administración tiene coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, basado en la «colaboración, sin subordinación, como lo hemos hecho».

Reiteró además el compromiso histórico de México con Cuba, enfatizando que el apoyo se mantendrá como «un asunto de soberanía» y ayuda humanitaria.

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