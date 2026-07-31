Conmemora a los mártires del 30 de julio con jornada artística y cultural

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Por: Iván Escobar

Colaborador

El Comité pro Derechos Estudiantiles (CODES) de la Universidad de El Salvador conmemoró el 51 aniversario de la masacre estudiantil de 1975 con una jornada artística y cultural.

La actividad tuvo lugar en la víspera de la conmemoración que se celebra este jueves 30 de julio con una tradicional marcha estudiantil en el recuerdo de los mártires masacrados aquel miércoles 30 de julio de 1975 sobre la 25 avenida Norte de San Salvador por parte de fuerzas del ejército y policiales de la época.

Manuel Hernández, representante de CODES y estudiante de la multidisciplinaria de San Miguel, recordó que la masacre no fue un hecho aislado, sino una serie de acontecimientos previos contra la universidad desde la administración del entonces presidente de la república coronel Armando Molina.

También recordó que irónicamente la dictadura de turno promovía “el país de la sonrisa”, en el marco de Miss Universo celebrado en El Salvador; pero, mientras tanto, los estudiantes eran reprimidos por las fuerzas de seguridad aquel 26 de julio de ese mismo año en la sede de la Universidad de Santa Ana cuando organizaban un desfile bufo cuestionando algunas acciones estatales y pidiendo mejoras para la Universidad de El Salvador y en contra del concurso de belleza.

“Los años 70 fue una época bien convulsa, nosotros como estudiantes pedimos a las autoridades reivindicar la memoria de los mártires del 30 de julio, también estamos conscientes que es necesaria la organización estudiantil para continuar luchando por nuestros derechos”, aseveró.

Arte solidario

El “festival 30 de julio ‘75 por los caídos ¡Alzamos la voz!” tuvo lugar en el auditorio Miguel Mármol de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y reunió a escritores y poetas, cantautores y músicos de diferentes generaciones, quienes a través del arte y las distintas disciplinas rindieron tributo aquellos jóvenes masacrados la tarde del 30 de julio de 1975.

Los asistentes además de disfrutar las diversas expresiones artísticas compartieron con algunos de los sobrevivientes de la masacre que dieron sus testimonios, el caso del cantautor salvadoreño Dimas Castellón, quien participó en la jornada y recordó cómo él siendo un estudiante apenas de secundaria, a partir de esa marcha, tomó conciencia y la decisión de organizarse. Además de poner en función su quehacer artístico y cultural en favor de la lucha revolucionaria.

A esta jornada asistieron estudiantes provenientes del occidente, de la sede central y de la zona oriental, docentes y trabajadores, así como público en general, quienes una vez más rindieron tributo a las víctimas.

Los artistas participantes fueron: Dimas Castellón, Napo y Moi, Young Shiva en interpretación de canto y poesía; Fernando y Huitzijsil Patanit, en lecturas poéticas; así mismo las bandas Sin Alma; y Posesión Tendencia, quienes pusieron el toque enérgico y fuerte de la juventud rebelde y consciente que llaman a no repetir estos hechos, ni intervenciones o ataques contra la UES.

Durante toda esta semana, tanto las facultades, como organizaciones estudiantiles y autoridades universitarias han desarrollado distintos foros, encuentros, conversatorios, exposiciones encaminadas a recordar la memoria de aquellas y aquellos masacrados por la dictadura.

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