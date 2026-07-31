Soldados estadounidenses muertos y aviones F-35 destruidos en un ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el jueves que su Fuerza Aeroespacial destruyó tres aviones de combate F-35 estadounidenses y causó la muerte de personal militar estadounidense en un ataque con misiles contra la base aérea Al Azraq del ejército estadounidense en Jordania.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria Islámica se dirigió al «honorable y perspicaz pueblo de Jordania», afirmando que su «sincero acompañamiento y cooperación», en particular las posiciones explícitas adoptadas por grupos de la élite jordana, habían «apretado el cerco alrededor del enemigo y lo habían dejado desesperado».

El comunicado afirmaba que, en la madrugada del jueves, el «indefenso enemigo estadounidense», en lugar de entablar una confrontación militar justa, utilizó «bases ocupadas» en Jordania para lanzar bombas antibúnker contra dos viviendas en la isla iraní de Qeshm.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica, el ataque provocó la muerte de un padre, una madre y un niño, mientras que otros dos niños resultaron heridos.

El comunicado decía que, «en respuesta a este crimen» y «para ayudarles a liberar la tierra islámica de Jordania de la calamidad de los ocupantes estadounidenses», la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó con varios misiles balísticos la rampa de estacionamiento y el hangar de mantenimiento utilizados por los aviones de combate estadounidenses F-35 en la base aérea de Al Azraq.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el ataque destruyó por completo tres aviones de combate F-35 e infligió graves daños a otros tres.

Además, el comunicado indicaba que varios oficiales enemigos y personal técnico y de mantenimiento también murieron en el ataque.

«Nuestra región no es lugar para un ejército asesino de niños que masacra brutalmente a familias inocentes mientras duermen a medianoche», decía el comunicado.

«Nuestra lucha, la nuestra y la vuestra, continuará hasta que el último ocupante estadounidense sea expulsado de las tierras islámicas», decía al pueblo jordano.

El jueves por la mañana, Estados Unidos lanzó ataques con misiles contra varios lugares del sur de Irán, incluida la isla de Qeshm, así como partes de las provincias de Bushehr, Fars y Juzestán.

El ataque más mortífero tuvo lugar en una vivienda del barrio de Chah Tangu, en Qeshm, donde tres miembros de una familia —un padre, una madre y su hijo de dos años— perdieron la vida. Otros dos niños, de siete y nueve años, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Otros ataques estadounidenses tuvieron como objetivo zonas cercanas a Choghadak, en la provincia de Bushehr, y lugares en los condados de Kazeroun y Farashband, en la provincia de Fars, incluido un polideportivo.

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