Todo listo para la 9ª peregrinación del Camino de San Óscar Romero

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Las autoridades religiosas confirmaron que todo está listo para la 9na peregrinación del Camino de San Óscar Arnulfo Romero; en una conferencia de prensa esta mañana brindaron los últimos detalles de esta actividad religiosa.

Santos Belisario del equipo coordinador señaló que esta es una de las peregrinaciones de fe más importantes de El Salvador, la cual saldrá rumbo a Ciudad Barrios, ciudad natal de San Óscar Romero.

Los cuatro pilares de la 9na peregrinación están inspirados en la encíclica magnífica humanidad del Papa León XIV, los cuales serán: oración por los migrantes, cuidado de la casa común, respeto a la dignidad humana y búsqueda de la justicia y de la paz.

Los peregrinos se darán cita a las 5 de la mañana en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, para realizar una misa de envío, la cual estará presidida por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Luego, iniciarán el camino hasta Ilopango, donde abordarán los buses hasta Moncagua (San Miguel), haciendo una parada en El Triunfo para almorzar; desde Moncagua, la tarde del sábado, continuarán en peregrinación hasta Chapeltique, previo a la entrada del pueblo, encenderán unos farolitos por aquellos proyectos que atentan a los territorios, en este caso, la minería metálica, aprobada por Nuevas Ideas en diciembre de 2024.

“Encenderemos los farolitos como signos de un llamado contra aquellos proyectos que atentan contra la casa común en este caso contra la minería metálica cielo abierto y para pedir también por el cuidado del medio ambiente”, destacó Belisario.

En Chapeltique dormirán para amanecer el 2 de agosto y salir a las 7 de la mañana, en peregrinación rumbo a Ciudad Barrios, donde a las 2 de la tarde, se desarrollará una misa presidida por monseñor William Iraheta Obispo de Santiago de María.

El padre hizo un llamado a la ciudadanía, jóvenes, comunidades, parroquias y familias que se unan a la peregrinación; de hecho, este viernes, aún se podrán inscribir en la parroquia San Francisco Asís, en San Salvador.

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