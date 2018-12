Septiembre

Sábado 1

– Lamentan bloqueo de inversión china en el país

Funcionarios de Gobierno lamentaron que los resabios ideológicos de la derecha entorpecieran las relaciones de El Salvador con la República Popular China y la obstaculización de posibles inversiones que trajeran desarrollo a la zona oriental. El secretario general del FMLN Medardo González aclaró que las gestiones para establecer una relación bilateral con China iniciaron en el gobierno del expresidente Funes.

– TSE ordena suspender spot de Carlos Calleja

Luego de una denuncia interpuesta por representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó suspender la transmisión del spot “Trabajo para Todos” del candidato presidencial de ARENA, PCN y PDC, Carlos Calleja, porque viola el artículo 175 del Código Electoral, que prohíbe hacer propaganda adelantada.

Lunes 3

– Religiosos a favor del derecho humano al agua

Las iglesias “católicas e históricas” del país continuaron en la lucha para garantizar a todos los salvadoreños el derecho inalienable al agua y afirmaron que no callarán en la discusión de un tema tan importante como el del vital líquido.

Martes 4

– Alcaldía de Santa Tecla despide empleados

La comuna tecleña, bajo el mando de Roberto d’Aubuisson, despidió a 154 trabajadores, denunció El presidente de AGEPYM, Mario Montes, quien dijo que iniciaron un proceso para ayudar a los trabajadores a ser restituidos en sus cargos.

– PNC captura a autores intelectuales de homicidios y extorsiones

La Policía Nacional Civil detuvo a 97 miembros de la Pandilla 18 Revolucionarios (18R), que operaban en zonas como El Paisnal, Huizúcar, Apopa, Nejapa, Soyapango, Mejicanos y Ciudad Delgado, acusados de homicidios y extorsiones.

Miércoles 5

– Vanda Pignato pide que no la condenen antes de ser vencida en juicio

“Denme la oportunidad de establecer mi inocencia, no me condenen antes de ser vencida en juicio”, pidió Vanda Pignato, a la salida del Juzgado Octavo de Instrucción, que no estableció ninguna medida cautelar en el proceso penal por supuesta “simulación de delito”.

– “Dos candidatos de derecha y uno de izquierda”: Norma Guevara

La secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, manifestó que el panorama electoral por la Presidencia de la República está debidamente aclarado y definido con dos candidatos de derecha, en referencia a Carlos Calleja, de ARENA, y Nayib Bukele, de GANA, contra un único candidato de izquierda, Hugo Martínez, por el FMLN.

Jueves 6

– Piden a FGR investigar a dos ONG financistas de ARENA

Ante el silencio sepulcral de las autoridades fiscales, el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez denunció penalmente ante la FGR al Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” y a la Fundación Libertad y Progreso por lavado de dinero a favor de ARENA.

Viernes 7

– Vaticano confirma como autor del magnicidio de Romero a Roberto d’Aubuisson

“Me refiero a esa oligarquía beligerante y criminal, porque citó el expediente Vaticano (Roma) que no solo responsabiliza a Roberto d’Aubuisson como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, también está la oligarquía salvadoreña”, expresó el doctor en teología y presbítero Juan Vicente Chopin.

– Organizaciones sociales continúan presión contra ANEP

Con una concentración frente a las oficinas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) las organizaciones que integran el Foro del Agua desarrollaron un plantón, en demanda para que dicha gremial salga de la Autoridad del Agua, por considerar que serán juez y parte en materia de distribución y asignación de tarifas del vital líquido.

Sábado 8

– FESPAD denuncia a Carlos Calleja por reincidencia de campaña anticipada

Abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentaron por segunda vez una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de Carlos Calleja, candidato presidencial del partido ARENA, por reincidencia de campaña electoral adelantada.

– Análisis de ADN definirá si el cuerpo corresponde a Carla Ayala

La Policía Nacional anunció del hallazgo de una osamenta en un terreno que pertenece a familiares del supuesto agente agresor Juan Josué Castillo. Una prueba de ADN definirá si se trata de la agente Carla Ayala.

Lunes 10

– El FMLN proclama su fórmula presidencial

Entre el sonido de los timbales y trompetas, gritos y aplausos de los asistentes fue proclamada la fórmula presidencial del FMLN integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa.

Martes 11

– Piden nuevamente investigar a Cardenal por sobresueldos

Por segunda ocasión en tres años, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua presentó un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los sobresueldos que los gobiernos de ARENA cedieron al actual presidente de la ANEP Luis Cardenal.

– FMLN demostró su fortaleza moral: M. González

El secretario general del FMLN Medardo González dijo que la masiva asistencia a la proclamación de Hugo Martínez y Karina Sosa como la fórmula presidencial efemelenista es un mensaje para todos aquellos que creen que el Frente está debilitado, pues demostró fortaleza moral.

Miércoles 12

– Candidatos presentan propuestas para combatir la corrupción

De cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero del otro año, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República presentaron sus propuestas para combatir la corrupción. El candidato presidencial Hugo Martínez planteó que para evitar este flagelo es importante que las instituciones tomen su papel y garanticen la aplicación de las leyes a todos por igual.

Jueves 13

– Expresidente Saca es condenado a 10 años de prisión

El Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 10 años de prisión al expresidente Elías Antonio Saca. También fueron condenados Elmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.

Viernes 14

– Hugo Martínez tilda de “irresponsables” declaraciones del fiscal

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez aclaró ayer al fiscal general de la República Douglas Meléndez que durante el período señalado sobre la ejecución de los fondos donados por Taiwán, que suman $38 millones, “yo me encontraba como secretario general del SICA”, y calificó de “irresponsables” las declaraciones del fiscal.

Sábado 15

– Taiwán certifica buena utilización de donaciones

Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, Participación y Anticorrupción, desmintió el supuesto desvío de una parte de los 38 millones de dólares donados por Taiwán durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El exembajador de Taiwán, Andrea Lee, expresó que estaba satisfecho con la reorientación de los fondos.

Lunes 17

– Todas las acusaciones se basan en un testigo criteriado

El exmandatario Mauricio Funes cuestionó a la Fiscalía General de la República por asegurar que durante el gobierno de 2009–2014 se utilizó el mismo mecanismo para presuntamente malversar fondos de Casa Presidencial, tal como lo hiciera y admitiera el expresidente Elías Antonio Saca. Asimismo, cuestionó que las acusaciones se basaran en las declaraciones de un testigo criteriado.

Martes 18

– Presidente en COMURES

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, junto al vicepresidente de la República Oscar Ortiz y el presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano, inauguró el XXXIII Congreso de la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), donde detalló que a través del FODES han transferido a los municipios, entre 2015 y 2017, un mil 40 millones de dólares.

– Se mantiene tendencia a la baja de homicidios

Luego del repunte de homicidios en 2015, los índices criminales y delincuenciales siguieron a la baja, por el accionar de la Policía Nacional Civil (PNC) y los programas preventivos en los sectores priorizados por el Plan El Salvador Seguro. El ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde afirmó que hasta esta fecha del año se registraron 2,484 homicidios, mientras que el año pasado eran 2,580.

Miércoles 19

– Es una vergüenza no investigar magnicidio de Romero

“Realmente es una cosa vergonzosa que este magnicidio nunca se investigó”, dijo contundente el cardenal Gregorio Rosa Chávez, al señalar que la Iglesia Católica salvadoreña se encuentra esperando que el sistema judicial investigue y haga justicia, 38 años después del magnicidio de Monseñor Romero.

Jueves 20

– Periodistas rumbo a China Popular

Tras la apertura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China Popular, un grupo de periodistas, invitados por el gobierno de Beijing, partieron hacia el gigante asiático, con el objetivo de conocer y dar a conocer a los salvadoreños, posteriormente, la oferta turística y comercial y otras áreas desarrolladas por China, la segunda economía más grande mundialmente.

– Presentan presupuesto legislativo 2019

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, presentó el proyecto de presupuesto de ese Órgano de Estado para el 2019, en el que se destacó una reducción del 3.6 %, en comparación con el de 2018. Para el 2019 será de $58.3 millones, casi dos millones menos del actual que asciende a $60.5 millones.

Viernes 21

– PNUD entrega informó sobre el desarrollo humano

Christian Salazar, representante residente del PNUD, entregó el informe de “Desarrollo Humano en El Salvador 2018” al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, quien enfatizó sobre la necesidad de apostarle al bienestar de la juventud.

Sábado 22

– Entierro de la agente Carla Ayala

Por fin fueron sepultados los restos mortales de la agente asesinada el 29 de diciembre del 2017, situación en la que la familia está cerrando un capítulo en esta historia que no ha terminado.

– China reitera transparencia en relaciones con El Salvador

El vicecanciller de República Popular de China Qin Gang manifestó de forma enfática, durante una reunión con una delegación de periodistas salvadoreños de diversos medios, que todo el proceso “fue transparente”. China Popular y El Salvador cumplieron el primer mes del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Lunes 24

– Piden a El Salvador contribuir a la unificación de China

Durante un encuentro con la delegación de periodistas salvadoreños, el director general del Departamento de Información y responsable de los asuntos relacionados con Taiwán, Ma Xianguan, expresó: “esperamos contar con el apoyo del Gobierno y pueblo salvadoreño para la reunificación pacífica de China”.

– 100 municipios libres de analfabetismo

El Programa Nacional de Alfabetización anunció que cien de los 262 municipios están libres del analfabetismo.

Martes 25

– Asilo político de Funes inhabilita difusión roja

La Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como INTERPOL Internacional, se negó a emitir una difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes y tres miembros de su familia que se encuentran en Nicaragua, pues el asilo político no permite que dicha institución emita orden internacional de detención.

– China está dispuesta a fortalecer la cooperación

Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas de El Salvador con la República Popular China, las puertas del comercio y la cooperación están listas para ser transitadas. Y es que aún sin relaciones diplomáticas y comerciales el flujo comercial entre las dos naciones ya sumaban los 890 millones de dólares, con una balanza, por supuesto, favorable al gigante asiático.

Miércoles 26

– Hugo Martínez avanza en la construcción de su programa

Maestros, artistas, deportistas, asistieron al encuentro ciudadano para presentar al candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez sus propuestas para el Programa de Gobierno. Entre las mesas estuvo la de veteranos de guerra, quienes pidieron aumento a la pensión mínima y la creación de un instituto y un hospital de veteranos.

Jueves 27

– Rechazo a intervención militar en Venezuela

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén pidió en el ONU respeto a la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano, y rechazó cualquier injerencia externa e intervención militar.

Viernes 28

– 200 mil firmas ciudadanas exigen una ley de agua

“El pueblo ya está cansado de la falta de compromiso y voluntad para legislar sobre el agua”, declaró el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, quien junto a representantes de las iglesias históricas, movimiento social, sindicatos y comunidades, marchó a la Asamblea Legislativa para presentar 200 mil firmas ciudadanas que exigen una ley de aguas no privatizadora.

– Iglesia protestante reconoce la santidad de Monseñor Romero

“Monseñor Romero une”, dijo la presbítera Rosa Irma Guerra de Alvarado, de la Iglesia Anglicana de El Salvador e integrante de la organización “Mujeres Ecuménicas por la Paz”, quienes rindieron un reconocimiento a la pastoral y mensaje profético de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Sábado 29

– Presentan anteproyecto de Presupuesto General 2019

Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, acudió a la Asamblea Legislativa para presentar el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2019, aprobado en el Consejo de Ministros Ampliado.