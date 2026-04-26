Irán insta a Europa a desempeñar un papel constructivo para poner fin a la guerra

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TEHERÁN/Tasnim

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, pidió a los países europeos que desempeñen un papel constructivo en los esfuerzos por poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y que apoyen los procesos diplomáticos.

Araqchi y su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, mantuvieron una conversación telefónica el domingo, en la que abordaron los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego en la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los esfuerzos diplomáticos en curso.

Araqchi informó al ministro francés sobre la situación actual y los acontecimientos relacionados con el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel a Irán, haciendo hincapié en la importancia de un papel constructivo de los países europeos en este proceso.

Por su parte, Barrot reiteró el apoyo de Francia a la continuación del enfoque diplomático y expresó su esperanza de que las conversaciones en curso conduzcan al establecimiento de la paz en la región.

Ambas partes también hicieron hincapié en la continuación de las consultas bilaterales, así como en la coordinación con otros partidos regionales.

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