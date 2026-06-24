Senado de EEUU aprueba resolución para frenar poderes de guerra de Trump contra Irán

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WASHINGTON/Xinhua

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes 23 de junio una resolución sobre poderes de guerra contra Irán que impide al presidente Donald Trump emprender nuevas operaciones militares en Irán sin la aprobación del Congreso.

La aprobación de la resolución constituye la primera ocasión en la que una medida así es aprobada por las dos cámaras del Congreso desde que comenzó el conflicto en febrero y apunta a una creciente oposición a la manera en la que Trump ha manejado la guerra.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra contra Irán fue aprobada en el Senado con una votación de 50 contra 48. Cuatro republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas para apoyar la medida. Un demócrata votó en contra.

La resolución «ordena al presidente retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o en contra de Irán a menos que se haya promulgado una declaración de guerra o una autorización para usar la fuerza militar con tal propósito», se indicó en un resumen de la legislación publicado en el sitio en la red del Congreso.

También reitera la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra e iniciar hostilidades militares. Los simpatizantes argumentan que la guerra contra Irán fue equivalente a una «guerra de elección» no autorizada.

Algunos medios estadounidenses describieron la aprobación de la resolución como algo en gran medida simbólico.

«Pero probablemente la resolución de hoy sea en gran medida simbólica, dado que la administración afirma que las fuerzas de Estados Unidos no participan actualmente en hostilidades contra Irán», informó CBS News.

NBC News destacó que «la aprobación de la medida en gran medida simbólica se produce mientras Estados Unidos e Irán se encuentran en las primeras etapas de las conversaciones dirigidas a poner fin a la guerra».

No obstante, los demócratas afirmaron que una resolución sobre los poderes de guerra sigue siendo necesaria incluso después de que Estados Unidos alcanzó un acuerdo para acabar con el conflicto.

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