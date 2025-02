Segundo Plantón contra la minería, y en defensa de la dignidad y la vida

La resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, emitida el 18 de octubre de 2024, que dio el sobreseimiento absoluto a Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, se ha irrespetado por parte de la Fiscalía General de la República.

Estudiantes organizados, así como representantes del movimiento social participaron en el Segundo Plantón contra la Minería en El Salvador, como una protesta pública, y defensa de la dignidad y la vida.

“Vamos a salir a manifestarnos cuantas veces sea necesario, aquí no sólo hay pueblo cyan, aquí hay también gente progresiva que muestra su descontento. Y saludamos a los vendedores informales por estar presentes y que aún no les han dado una respuesta y que salen día a día a ganarse el pan”, afirmó P. Alfaro.

Banderas, gallardetes, carteles y mantas llenaron parte de la plaza Gerardo Barrios, en el segundo plantón de rechazo a la minería metálica en el país, y la petición de derogación de la actual Ley General de Minería Metálica, aprobada el pasado 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente Nayib Bukele.

“El derecho a la educación ¿a dónde está?, cuando están cerrando escuelas o le quitan recursos a la Universidad de El Salvador (UES), es que quieren un pueblo analfabeta. Por eso es nuestro deber como pueblo informarnos con fuentes verídicas y esto sólo se hace instruyéndonos y organizándonos”, dijo la estudiante.

Los protestantes reafirmaron estar trabajando en defensa de la vida desde los espacios estudiantiles y la sociedad organizada. “levantamos nuestra voz en defensa de la dignidad y rechazan la minería en El Salvador”, señaló.

“En 2017 el movimiento popular logró una victoria histórica, cuando logró la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, sin embargo, este régimen con su política represiva y enriquecimiento de su grupo empresarial y al servicio de los más ricos de este país, decide revertir las conquistas del pueblo”, añadió.

“Nos encontramos frente a un Estado servil a los intereses del Capital, que pretende saquear al país y destruir a las comunidades y al medio ambiente. Un país altamente vulnerable en el tema ambiental, con una crisis hídrica profunda y que la minería solo vendría a generar el colapso ecológico social, a este gobierno le decimos esto no es desarrollo, es destrucción y no es modernización, es despojo”, reafirmó.

Vidalina Morales : El turno de la lucha es para la juventud

A la jornada se unió Vidalina Morales, lideresa comunitaria y directiva de ADES Santa Marta, quien reconoció la lucha que la juventud estudiantil organizada se encuentra emprendiendo con estos plantones de protesta.

“Mi mensaje en este segundo plantón contra la minería es de aliento a esa fuerza luchadora en este nuevo momento en donde la juventud dice presente, en una causa justa y de verdad hay que liberarla porque es el momento en que hay que actuar en defensa de nuestra Casa Común”, señaló.

“Animo a los jóvenes a seguir adelante que esta lucha que tiene un recorrido de 20 años, y ahora es el turno de esta juventud. Creo que estamos en el momento oportuno para desafiar este poder, este sistema que trae consigo muerte en toda la dimensión de la palabra y más si permitimos que la minería metálica se instale en este país”, reiteró Morales.

Caso Santa Marta y la lucha antiminera

En cuanto a la situación de la Comunidad Santa Marta, Vidalina Morales, la calificó de “tensa y compleja”, en donde las comunidades que han presentado resistencia por dos décadas se ven amenazadas de nuevo, pero en el contexto del régimen de excepción.

“Es una realidad, si hay una empresa que se ha instalado en el distrito de San Isidro, en el lugar en donde fue antes El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold), ahora tiene otro nombre pero es El Dorado. Y sí hay maquinaria cerca del proyecto, esto es una amenaza directa”, expresó.

“Y con toda la lucha que hemos venido liberando las comunidades, y también por nuestros compañeros que han sido judicializados, la situación se vuelve mucho más tensa. Estamos a las puertas de un desenlace y esperamos que sea un no rotundo de todo el pueblo salvadoreño a esta industria tan contaminante y asesina”, valoró Morales.

Para Vidalina Morales, la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, emitida el 18 de octubre de 2024, que dio el sobreseimiento absoluto a Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, se ha irrespetado por parte de la Fiscalía General de la República.

Tras la apelación presentada ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, la Fiscalía ha obtenido la “repetición del juicio” a los ambientalistas de Cabañas, para el próximo mes de abril.

Análisis de distintos juristas y organizaciones de defensa de derechos humanos han señalado violenta el principio básico del “debido proceso penal”, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

“En Cabañas hemos visto ya asesinatos de líderes ambientalistas (2009), amenazas, seguimientos y el enjuiciamiento de nuestros cinco compañeros actualmente que siguen en este proceso judicial. Así que no podemos decir que la minería es buena para El Salvador, la minería definitivamente es muerte» indicó.

Asimismo, denunció que les han informado que existe una “lista de nuevas capturas”, en la Comunidad Santa Marta, lo que ha generado tensión entre sus habitantes, sobre estas posibles nuevas capturas y en las que afirmó se encuentra su nombre.

“Si me toca en algún momento que me capturen, quiero que les quede claro a quienes nos dan acompañamiento a nuestra lucha en estos espacios que la causa principal por lo cual nosotros y nosotras hemos defendido el territorio en Cabañas es contra el extractivismo minero, no hay otro delito que quieran arrimar o quieren enjuiciar a nuestra comunidad o los liderazgos por estas luchas, lo nuestro es contra la minería metálica”, sostuvo Morales.

