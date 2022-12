“Se vienen tiempos difíciles, pero unidos vamos a poder enfrentarlos”: Tata Rafael Latin

Iván Escobar

Colaborador

@DiarioCoLatino

Los tiempos que se avecinan son difíciles, las comunidades originarias lo saben, y dicen que la única forma de enfrentar estas situaciones negativas es “unificándonos”, así lo expresó el Tata Mateo Rafael Latin, alcalde del Común de Izalco, Sonsonate, en el marco de la ceremonia de Solsticio de Invierno, celebrada recientemente y en la cual afirma que “el fuego sagrado ha hablado”.

“Me siento satisfecho que haya podido llegar hasta este día, le digo al Creador gracias, porque permitió que yo esté aquí con ustedes, y a todos un agradecimiento como Alcaldía del Común, como Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), y en lo personal bendiciones a todos, y a unificarnos, que es lo que nos queda”, externó el líder indígena al cierre de la ceremonia que tuvo lugar el pasado miércoles 21 de diciembre, en la Casa Templo del Padre Eterno, sede de la alcaldía del Común de comunidad indígena de Izalco.

Las poblaciones indígenas y en particular los tatas que tuvieron a cargo el desarrollo de la ceremonia este fin de año, dentro de la cosmovisión indígena, aseguran que la fuerza y energía que se expresó a través del fuego sagrado, reveló la proximidad de tiempos complicados.

Cabe destacar que en el 2024, el territorio hoy llamado El Salvador, fue invadido brutalmente por tropas extranjeras, encabezadas por Pedro de Alvarado, fueron tiempos oscuros en los cuales se sometió a las comunidades originarias del occidente del país, enfrentando un gran genocidio, como parte del interés de la Corona Española por ocupar todo territorio “del nuevo continente”. Esta fecha está próxima, para cumplirse los 500 años de aquellos días difíciles.

En la historia local, las poblaciones indígenas han sufrido represión, en 1833, las poblaciones de los Nonualcos fueron reprimidas y masacradas, entre ellos fue asesinado el líder indígena Anastasio Aquino, hecho que este 2023 cumplirá 190 años; y en 1932 se dio la gran masacre indígena, que afectó no solo la parte occidental del territorio, sino a escala nacional dejó una gran lesión entre las poblaciones originaras, en enero se cumplirán 91 años, donde fue asesinado Feliciano Ama, Francisco Sánchez, y miles de hombres, por el hecho de ser indígenas.

La pobreza, marginación, y exclusión de las políticas públicas del Estado, ha sido la gran represión, e invisibilización que han sufrido las poblaciones indígenas en El Salvador.

“El fuego nos está dando las indicaciones…el año que viene va ser un año duro, en todos los campos”, advirtió el Tata Latin.

Y remarcó que “va ser duro, va haber sangre, tengamos mucho cuidado…(el fuego) nos está diciendo, que lo único que nos queda es la unificación de los pueblos. Si no nos unimos, todos tenemos que agarrarnos de la mano y caminar juntos para contrarrestar lo que se nos viene. Hay se acordarán más adelantito. Pero si nos unificamos pues es cierto, eso no lo vamos a poder evitar que venga, pero vamos a poder enfrentar esa situación, y no nos va a ser tanto daño”.

Desde el CACTI, la Alcaldía del Común se viene impulsando y haciendo el llamado desde hace un buen tiempo para trabajar por la unificación de las poblaciones originarias, el Consejo Ancestral abre sus puertas para integrar a la mayor cantidad de entidades ancestrales, trabajando como lo hacían en tiempos pasados las abuelos y abuelos, en unidad, como una sola fuerza para vencer cualquier adversidad.

Los tiempos actuales paras las poblaciones indígenas son difíciles, sufren aún la pobreza, exclusión, y siguen siendo víctimas del saqueo de sus saberes, luchan por resguardar sus tradiciones, y lengua que son los tesoros ancestrales, que les ha permitido por 530 años de la gran invasión, resistir ante cualquier situación difícil.

Por ello, la ceremonia del Solsticio de Invierno, consideran los tatas que fue una ceremonia muy simbólica, ha permitido como cada fecha de este tipo, dar un cierre al gran ciclo de la vida, y recibir el nuevo amanecer, atentos a los signos y las fuerzas que piden la unidad.

La Alcaldía del Común suele hacer sus ceremonias a puerta cerrada, es decir, solo con presencia de la comunidad indígena, pero, en este 2022 decidieron hacerla abierta a todo público, y, sobre todo, contar con la mayor presencia de personas, “lo hicimos porque el mensaje que nos está dando, nos está diciendo que tenemos que divulgárselo al pueblo, porque es la única arma que nos queda. Si es que queremos contrarrestar lo que nos viene”, explicó el tata Latin, en referencia a la necesidad de trabajar por la unidad de las poblaciones.

El CACTI, al igual que la Alcaldía del Común, son instancias ancestrales, que emergen de la comunidad indígena de todo el país, en el caso del CACTI y busca ser la mayor representatividad, en la cual se dé a conocer el pensar y sentir de la población indígena, se declaran ambas instancias apolíticas y ajenas a cualquier credo, porque están convencidos que la lucha de los pueblos originarios no debe de tener barreras mucho menos división, buscan encontrar fuerza a través de la unidad, y así defender sus tradiciones, sus recursos naturales, y sus saberes.