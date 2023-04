Se activa campaña en defensa de los 5 ambientalistas a escala internacional

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Quiero retomar nuestro caso en este evento, en donde nos declaramos defensoras y defensores de la vida, porque decidimos hacer resistencia para cuidar nuestro territorio, nuestra pacha mama, como la llamamos, y exigimos la libertad de nuestros compañeros defensores del agua y la vida”, manifestó Vidalina Morales, directiva de ADES, en el marco del Día Mundial de la Tierra que se conmemoró con una marcha acuática en el lago de Güija.

“Desde el movimiento social contra la minería, nos queda claro que esto cuesta caro y mucho porque estas personas defensoras que se dedicaron a defender la vida y derechos humanos, ahora están detenidos. Cabañas ha sido ejemplo, tenemos muchas experiencias del martirio y asesinatos de defensores por el agua y en contra de la contaminación”, dijo Morales.

Diferentes organizaciones a escala internacional se preparan para realizar esta semana hasta el 3 de mayo una serie de actividades públicas entre plantones, marchas, conversatorios y entrega de iniciativas a los gobiernos de sus países con el fin de denunciar el arresto ilegal y pedir la inmediata liberación de los cinco defensores ambientales de Cabañas. Los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, de la Comunidad Santa Marta, así como los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, se encuentran detenidos y aislados, sin justificación, hasta de su abogado defensor y familiares desde el 11 de enero del presente año.

“En esta conmemoración del Día de la Tierra, creo que es el momento oportuno para exigirle al gobierno la libertad de nuestros compañeros defensores del agua y de la vida en nuestro país”, agregó.

“Hemos denunciado desde diversas instancias el actuar de este gobierno, de esta Fiscalía (General de la República) que actúa a partir de intereses mezquinos para hacer su trabajo, por eso exigimos la libertad de nuestros compañeros. Y vamos a seguir en pie de lucha y resistencia en nuestros territorios contra la minería”, advirtió Morales.

ADES Santa Marta agradeció las muestras de solidaridad y las acciones que iniciaron el 18 de abril a escala internacional que conocen del trabajo social y ambiental de ADES y la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, Cabañas.

“Ellos han comprendido que la criminalización actual de sus miembros tiene motivaciones políticas y tienen la intención de enviar un mensaje al movimiento anti-minero más amplio”, señaló.

Entre las movilizaciones públicas programadas para los próximos días, inician este día en Canadá, con una jornada de tweets en apoyo a la Declaración de Solidaridad Mining Watch Canadá.

También habrá envío de cartas a los parlamentarios canadienses para pedir que incidan ante el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá y el Embajador de Canadá en El Salvador, por la liberación de los cinco defensores de Santa Marta, y brindar declaraciones a los medios de comunicación canadienses sobre el caso.

Mientras, Bolivia y Perú, lanzarán públicamente su Declaración de Solidaridad con los defensores de Santa Marta, por parte de las organizaciones ambientalistas aliadas que lidera TerraJusta.

Para el 27 de abril , organizaciones aliadas en Austria realizarán un plantón y entrega de carta exigiendo la libertad de los “Cinco de Santa Marta”, frente a la Embajada salvadoreña en Viena, Austria.

En la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, por la tarde se realizará el “Rally Libertad para los Defensores del Agua”, frente a la Embajada de El Salvador, que lidera CISPES, Institute for Policy Studies, Washington Ethical Society y la, International Allies Against Mining in El Salvador

El mismo 27 de abril, en Filipinas, se hará pública la “Declaración de Solidaridad con los Defensores de Santa Marta” por la Alyansa Tigil Mina y otros grupos ambientalistas. Y en El Salvador, se realizará el conversatorio en twitter space “ El Caso de Santa Marta y la Reactivación de la Minería Metálica en El Salvador” a cargo del Movimiento ReverdES.

Para el 28 y 29 de abril, Filipinas, la AlyansaTigil Mina, realizará una campaña en redes sociales para amplificar los mensajes de la campaña “Liberen a los Cinco de Santa Marta”.

Mientras, para el mes de mayo, ADES Santa Marta, realizará en el país, una “Acción Solidaria” durante la celebración del primero de mayo que se conmemora el Día Internacional del Trabajo.

Y para el 2 de mayo, ACAFREMIN realizará, en centroamerica, el Webinar: El Acuerdo de Escazú, los derechos ambientales y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el agua en Centroamérica, a cargo de la Alianza Centroamericana frente a la Minería. Se suman Inglaterra y Europa el 3 de mayo, con el webinar “Foro en Solidaridad con los defensores ambientales detenidos en El Salvador”. Actividades que buscan sensibilizar sobre el impacto de los proyectos mineros y como afectan a las poblaciones.

Los proyectos mineros, lejos de dejar desarrollo o bonanza económica, convierten los territorios en desiertos y heredan a las poblaciones enfermedades, pobreza y mayor desigualdad social, por lo que exigieron la libertad de sus compañeros defensores.