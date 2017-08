“Sandino no habría durado ni un día sin la participación de la gente”: Gilda Bolt

Alexander Pineda

@AlexPineda27

Gilda Bolt, jefa de la misión diplomática de Nicaragua en El Salvador, fue la invitada a la séptima sesión ordinaria de la Cátedra Simón Bolívar celebrada en la Universidad de El Salvador. La embajadora disertó sobre la construcción del Poder Popular en Nicaragua.

La diplomática recordó al líder revolucionario nicaragüense, Augusto César Sandino, en su lucha contra la intervención estadounidense al país centroamericano a principios del siglo pasado. Dicha lucha inspiró la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años 60, movimiento que derrocaría la dictadura somocista en 1979, instaurada tras el asesinato de Sandino.

“Fue con Sandino que empezó la participación de la gente, Sandino no habría durado un día sin la participación de la gente”, expresó la diplomática y atribuyó el triunfo de la Revolución Sandinista a la masa organizada, además, añadió que en la actualidad la juventud está llamada a tener un papel preponderante en la construcción del poder popular.

Bolt explicó que el concepto de poder popular debe asimilarse como la participación de los ciudadanos en todo lo que sea de interés colectivo para hacer “irreversibles” las transformaciones sociales en favor de las mayorías, “el ciudadano debe estar convencido que ese cambio es de él y para él, es precisamente lo que están haciendo en Venezuela, defendiendo sus transformaciones sociales”, opinó.

“El poder popular es el pueblo, no es algo abstracto, no es el FSLN, no es Daniel Ortega, es el pueblo el que ejerce el poder en Nicaragua”, finalizó la titular de la embajada nicaragüense.

Por su parte, Nora Uribe, embajadora venezolana en El Salvador, afirmó que Venezuela no cederá ante presiones estadounidenses por las recientes sanciones de carácter financiero anunciadas por el gobierno de Donald Trump que consisten en la prohibición de nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.

“Los intereses de Estados Unidos, representados por Trump, son la inmensa riqueza de Venezuela, los recursos los compartimos con el resto del mundo y eso es algo que no le parece a algunos, el pueblo venezolano se mantendrá firme”, manifestó.