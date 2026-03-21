“San Romero estará siempre entre nosotros, como él lo prometió”: Comité Monseñor Romero

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A 46 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el Comité Nacional Monseñor Romero señaló que el profeta y mártir ha sido la guía y luz en El Salvador y ha estado presente y estará en el corazón de los salvadoreños.

En las afueras del “Hospitalito”, como se le llama al Hospital de la Divina Providencia, en la Colonia Miramonte, el comité recordó una frase que habría dicho Monseñor Romero: «Si me matan, resucitaré en mi pueblo», esta frase “es una de las últimas expresadas por nuestro Santo, ha estado presente en el corazón de los salvadoreños desde el mismo instante del martirio”, comentó el Comité.

José González, presidente del Comité, dijo que San Romero “dio su vida en la lucha por construir el Reino de Dios entre nosotros”. La convicción de Romero hizo amarlo y seguirlo, y al mismo tiempo hizo que los explotadores, los que se hacen de riquezas a través de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, vieran en él a un peligroso enemigo que amenazaba permanentemente su codicia y sus privilegios.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la Capilla de la Divina Providencia. Romero defendió a los pobres, a los vulnerables, a la libertad de prensa y de expresión, a los derechos humanos; exigencias que le costaron su vida.

En este 46º aniversario, el Comité reiteró la vigencia de las violaciones a los derechos humanos que Monseñor Romero denunció en su tiempo y que “los gobernantes de entonces, como los de hoy” perpetraban contra los sectores populares.

En la actualidad, explicó José González, “el pueblo sufre” ante las diversas situaciones que se han generado desde el Gobierno central, como los despidos injustificados, centros escolares clausurados, ecos familiares cerrados, hospitales sin medicamentos, los defensores de derechos humanos son perseguidos, encarcelados e incomunicados.

“Se violentan los derechos de la población imponiendo proyectos que dañan el medio ambiente, que contaminan las fuentes de agua, tales como la minería metálica, rellenos sanitarios, proyectos habitacionales, tala de árboles, entre otros”, destacó González.

Explicó que “el costo de la vida se incrementa, el valor del dólar se reduce, no hay fuentes de empleo ni políticas de crear nuevas fuentes, se mantiene un estado de excepción que elimina las libertades democráticas y generaliza el miedo en la población para mantener un modelo político basado en la centralización del poder, la anulación de la oposición política y la modificación amañada de la Constitución para perpetuarse en el ejercicio del poder, cada día hay más opacidad de la información pública”.

Sobre las reformas constitucionales que en la Asamblea Legislativa han aprobado José González sostuvo que se atropellan los procedimientos legales y llevan “un alto contenido de violación a los derechos humanos”. Lamentó el silencio de la iglesia católica sobre el tema de violaciones a derechos humanos.

“Monseñor Romero ya hubiera pegado su grito al cielo diciendo que es ilegal (las reformas) y que se le debe consultar a la gente y un proceso de discusión, escuchar a la academia”, comentó González.

“En el -país más seguro del mundo- no hay Estado de Derecho, no hay debido proceso, no hay seguridad jurídica ni independencia de los órganos de Estado. El sistema judicial está cooptado por funcionarios sumisos y obedientes al jefe del Órgano Ejecutivo”, agregó el presidente del Comité Mons. Romero.

El Comité también se pronunció sobre el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, la cifra de detenidos y encarcelados en el marco del Estado de Excepción ronda los cien mil, de los cuales “alrededor del 30% son por errores en los procedimientos policiales y judiciales. Y la inoperancia del sistema procesal se convierte en la forma más flagrante de violentar sus derechos humanos”.

“El Salvador necesita hoy más que nunca a su profeta y pastor”, Monseñor Oscar Arnulfo Romero dijo González en las afueras del hospitalito. En ese sentido, invocaron a San Oscar Arnulfo Romero para que ilumine el entendimiento y fortalezca los corazones para encontrar el camino hacia la justicia y la verdad.

“Sabemos que San Romero de América estará siempre entre nosotros, como él lo prometió. Acompañará nuestras luchas y nos ayudará a encontrar el sendero cuando tengamos dificultad para identificarlo”, concluyó González.

En su pronunciamiento, el Comité Nacional Monseñor Romero pidió el respeto a los derechos humanos, que se liberen a los reos inocentes privados de libertad injustamente, que se derogue el régimen de excepción y que cesen las reformas constitucionales en forma atropellada al procedimiento constitucional.

Actividades en homenaje a Monseñor Romero

Este martes en San Francisco Angulo, San Vicente se tendrá una vigilia para recordar a Romero y exponer la problemática del relleno sanitario. En plaza Salvador del Mundo, la iglesia católica desarrollará igualmente una vigilia desde las 4 de la tarde en una Santa Misa y acto cultural para conmemorar el martirio de Romero. El 24 de marzo, a las 7 de la mañana se desarrollará una Santa Misa en la Divina Providencia, a las 9 de la mañana, saldrá un vía crucis hasta Catedral Metropolitana de San Salvador. A las 6 de la tarde, se hará una procesión de farolitos en la parroquia San Francisco Chinamequita.

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