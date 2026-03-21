Tres miradas sobre el compromiso político y social de las mujeres en El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Rina Araujo , Karina Sosa y Hilcia Bonilla, tres mujeres con amplia trayectoria e involucramiento en la política nacional, compartieron en la entrevista Café con PA’IS sus experiencias, los desafíos que enfrentaron para abrirse paso y su lectura sobre la situación actual del país.

Rina Araujo, exiliada política en Suecia, al final de la guerra civil en la década pasada, llegó a ser concejal de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán por el FMLN y jefa del Departamento de Medicina del Trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Próximamente asumirá como parlamentaria en el Parlamento Centroamericano para el período 2026-2031.

Araujo relató que en su juventud formó parte del FMLN integrándose a las estructuras urbanas. “Fue una fuente constante de inspiración, no solo por mis amistades, éramos jóvenes en tránsito a la adultez, sino por la convicción compartida”, expresó.

La también exdiputada por el FMLN, señaló que creció en una zona donde la mayoría de jóvenes participaba activamente en lo que entonces consideraban un proyecto histórico de transformación social.

Indicó que continuó en esa lucha hasta los 34 años, en el contexto de la ofensiva armada, cuando se vio obligada a exiliarse durante cinco años. Tras la firma de los Acuerdos de Paz regresó al país y retomó lo que definió como su proyecto de vida.

”Debo decir que una de las personas que más me motivó y enseñó fue mi padre. Lo recuerdo, cuando yo era adolescente, siempre con un pequeño radio de onda corta en la mano, atento a las noticias. Él era maestro en la Escuela Normal Alberto Masferrer y tenía una clara convicción de izquierda; pertenecía a ANDES 21 de Junio. Tanto a mi hermana como a mí nos inculcó la importancia de participar en los procesos de transformación social y de asumir un compromiso activo con el país”.

”Esa es la raíz de mi historia. Al regresar, me gradué en El Salvador en 1997, ya que interrumpí mis estudios cuando me fui a Suecia. Durante un tiempo trabajé mientras criaba a mis dos hijas pequeñas, esforzándome por sacarlas adelante. Cuando sentí que podía retomar plenamente mi camino profesional y político, me reincorporé de lleno a las estructuras del FMLN”.

Más adelante, ejerció como concejal en la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán durante la administración de la entonces alcaldesa Milagro Navas.

Posteriormente fue electa diputada propietaria en la Asamblea Legislativa, cargo que ejerció hasta 2021. Tras los cambios en el escenario político regresó al ejercicio de la medicina en hospitales, profesión que había pausado durante su etapa parlamentaria.

Araujo informó que fue designada para participar en un proyecto parlamentario en representación del FMLN, resultando electa junto a la licenciada Mirtala López para el Parlacen. Araujo afirmó que se mantiene firme en la denuncia pública de lo que considera violaciones a derechos humanos en el país y a la espera de asumir su nuevo cargo regional.

Por su parte, Karina Sosa fue diputada de la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2021 y actualmente integra el Parlamento Centroamericano.

Sosa señaló que la injusticia social fue una de sus principales motivaciones para involucrarse en política, aunque destacó la influencia determinante de su familia, especialmente de sus abuelos y su madre.

Desde pequeña, relató, fue formada con principios claros: no conformarse ante la injusticia, diferenciar entre lo correcto y lo legal, y actuar con empatía. “Crecí en un hogar humilde, pero con valores sólidos”, subrayó.

Explicó que, debido a que su madre trabajaba como madre soltera, sus abuelos asumieron gran parte de su crianza. “Mi madre ha sido y será una mujer ejemplar, pero mis abuelos marcaron profundamente mi formación”, afirmó.

Con esos valores, dijo, encontró coincidencia en el proyecto del FMLN, al que se integró convencida de que podía contribuir a transformar la realidad desde distintos espacios.

“Hoy sigo siendo servidora de quienes están en El Salvador y también de quienes están fuera”, expresó. Reconoció que su trayectoria ha estado marcada por retos, dificultades y aprendizajes que han fortalecido su compromiso con el país.

Sosa aseguró que su vocación de servicio no depende de un cargo público. “He procurado dar lo mejor de mí tanto en las victorias como en los desaciertos”, sostuvo.

También manifestó su preocupación por la realidad actual. “Duele que situaciones que deberían ser parte del pasado reaparezcan en el presente”, dijo, en referencia a afectaciones que, a su juicio, impactan especialmente a sectores vulnerables y a las mujeres en política.

Sosa llamó a las mujeres a no desistir de participar en la vida pública. “Si hay vocación de servicio, hay que dar el paso. La participación de las mujeres sigue siendo necesaria”, enfatizó.

Hilcia Bonilla fue candidata a la vicepresidencia por el partido ARENA en las elecciones de 2024 y es fundadora del movimiento We Are El Salvador en Estados Unidos.

Bonilla atribuyó su vocación de servicio a su entorno familiar. “Todo tiene que ver con el crecimiento que tuvimos y con nuestros padres”, afirmó.

Relató que creció en el campo, en medio de condiciones de pobreza, y que su padre, padre de once hijos, fue su principal ejemplo. “Siempre buscaba emprender y ayudar a otros en el cantón”, recordó.

Evocó cómo su padre priorizaba a los trabajadores antes que a sí mismo a la hora de servir los alimentos, gesto que marcó su visión de solidaridad y servicio.

Al trasladarse a San Salvador para estudiar experimentó un cambio radical de realidad. Poco después, a los 18 años y en el contexto de la guerra, emigró a Estados Unidos por decisión familiar.

“Mi corazón nunca se fue de El Salvador”, expresó. Aseguró que siempre soñó con regresar y apoyar a las comunidades más necesitadas.

Señaló que su participación en política fue una decisión posterior, motivada por la convicción de que desde ese ámbito podía gestionar más apoyo para las personas en situación de pobreza extrema.

Actualmente, afirmó, continúa apoyando a familias vulnerables desde otros espacios. “Mi intención es seguir sirviendo”, sostuvo.

Bonilla también destacó la importancia de transmitir a sus hijos el compromiso con el prójimo. “Tenemos la responsabilidad de pensar en los demás y no solo en nosotros mismos”, concluyó.

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