San Oscar Romero estuvo presente siempre con las víctimas: padre Fredy Sandoval

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

En el marco del Día de Difuntos, la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero se unió a diversas organizaciones de víctimas, derechos humanos y la memoria histórica, en la santa misa, para honrar el legado de sus familiares y amigos.

Lamentaron que no hayan podido conmemorar a los desaparecidos en el monumento dedicado a ellos en el parque Cuscatlán, pues está cerrado por reestructuración, y porque el alcalde (Ernesto) Muyshondt “no previó lo que simboliza para las víctimas este memorial, entonces, celebramos esta santa eucaristía a su memoria”.

El padre Sandoval consideró que era una insensibilidad, un olvido que solo refleja una imagen del comportamiento de las autoridades con la población.

“Eso es falta de visión de la conciencia colectiva de estas personas, una falta imperdonable de las autoridades municipales y lo estamos visibilizando porque no queremos que se repita. Porque por quince años, las madres de los desaparecidos han celebrado en ese lugar la memoria de sus seres queridos y este año no fue posible”, expresó. El padre Fredy Sandoval también señaló que muchos de los derechos sociales, políticos y económicos en el país no son el resultado de las autoridades del Estado, sino de la lucha de un pueblo que busca una vida más digna.