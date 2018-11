La impunidad triunfa en El Salvador, denuncia arzobispo Escobar Alas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La justicia es una parte que le corresponde al Estado y debe hacerlo, la pelota está en su cancha, pero hasta el momento no hay respuesta, explicó el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, que este domingo reconoció que en El Salvador la impunidad triunfa, sobre todo en los asesinatos de sacerdotes, obispos y religiosas.

“La impunidad campea en este país, levantando su bandera de triunfo, porque aquí de 100 crímenes, cinco se llevan a la justicia. Este accionar no permite el desarrollo de los pueblos, ni tampoco da paso a una convivencia pacífica, el llamado a la justicia es fundamental”, sostuvo Escobar Alas.

El máximo líder religioso aseguró que la justicia es una virtud que todos los seres humanos necesitan y al que se tiene derecho. Reconoce que la Iglesia ha sido víctima, no solo en el caso de Monseñor Romero, sino todos los sacerdotes, religiosas, laicos y laicas que murieron predicando su fe.

Incluso, el arzobispo recordó el asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez, asesinado el Jueves Santo, en abril del 2018, “también ha muerto y queda sin ninguna investigación, en total silencio”, cuestionó.

“En el caso concreto de Monseñor Romero es una vergüenza ante el mundo que después de 38 años no se aclare, pero en el caso del padre Rutilio Grande son 40 años. En el caso del padre Nicolás Antonio Rodríguez, es el primer sacerdote en ser asesinado, ya son 48 años de impunidad y ningún caso se ha clarificado”, agregó.

Asimismo, el arzobispo explicó que no hay interés por parte del Estado en dar justicia, ya que no hay una ley de justicia restaurativa, como también no hay un juzgado especializado de justicia restaurativa.

Migración

En relación a las recientes caravanas de migrantes, el arzobispo José Luis Escobar Alas dijo que “la migración es un derecho humano. No se les puede impedir o violentarles ese derecho, tienen derecho a pedir asilo en cualquier país”.

El arzobispo cuestionó a diversos sectores sociales y políticos de señalar a estos migrantes como delincuentes, ya que ellos no migran porque hayan cometido delitos en El Salvador. “Su único delito es estar en pobreza”.

“Quiero agradecer a todas estas personas que se han visto solidarias, en las casas de los migrantes, Guatemala y México, los migrantes en realidad son otros cristos sufrientes, de quien se nos va a pedir cuenta cuando seamos juzgados”, acotó el arzobispo.

Para el líder religioso, es penosa la actitud negativa con la que se expresan contra los migrantes. Además, lamentó los hombres que han fallecido por cruzar un río en Guatemala y el salvadoreño que falleció por cansancio.

“Hago un llamado a los nuestros, al Estado de El Salvador, que hagamos una auténtica interpretación del fenómeno, una lectura de esto, la actitud de que miles de personas tomen la decisión de salir de su país”, expresó.

Para la Iglesia, todo el Estado en su conjunto y la sociedad son responsables de esta situación de migrantes.

CSJ

El arzobispo lamentó que aún en la Asamblea Legislativa no haya acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “El sistema judicial está en desventaja para prestar su servicio, para garantizar el derecho de las personas, si no hay Sala de lo Constitucional, es una deuda que espero se pueda saldar”, comentó.

Hasta la fecha ya se contabilizan 113 días sin Sala de lo Constitucional.

Papa Francisco

Finalmente, el arzobispo de San Salvador afirmó que la Iglesia salvadoreño aún tiene la esperanza de que el papa Francisco decida pasar por El Salvador, cuando venga a Panamá, por la Jornada Mundial de la Juventud, en enero del 2019.

Escobar Alas afirmó que tanto él como líder de la Iglesia salvadoreña, como el cardenal Gregorio Rosa Chávez, han solicitado que el sumo pontífice visite el país. Hasta el momento no hay respuesta de parte del Vaticano, quien aún estudia la solicitud.