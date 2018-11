Retrasar aprobación de fondos costaría $100 millones al Estado

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El Estado perdería alrededor de $100 millones si los partidos políticos no aprueban el presupuesto general de la nación y los fondos para el endeudamiento antes de que termine el presente año, advirtió el economista César Villalona.

“Lo que deberían hacer los 84 diputados es aprobar que el Ministerio de Hacienda venda bonos por $2,400 millones, el Ministerio de Hacienda sale a vender esos bonos en el mejor momento y los vende en un 6%(…) si esto no se hace ahora, en este año, lo más probable es que en el nuevo Gobierno la tasa de interés va estar más alta porque vamos a estar en una situación más precaria”, sostuvo.

Villalona cuestionó las críticas de Fusades sobre los fondos adicionales solicitados por el Estado para complementar el presupuesto del próximo año y defendió el incremento debido a que este va destinado a inversión social e infraestructura, afirmó.

De los 607 millones adicionales del presupuesto, están destinados $56 más para educación, 40 para salud, 10 millones adicionales para la seguridad pública.

“Fusades se opone a que haya un aumento del presupuesto de educación que llega casi a mil millones, ¿y no vemos en cada evento de los empresarios -tenemos 25 años oyendo lo mismo-, cada vez que hacen un evento de ENADE o que Fusades emite un documento(…) dicen que hay que apostarle a la educación, que hay que mejorar la salud?, critican que no hay medicina en los hospitales, así hablan, no dicen que hay escasez, dicen que no hay medicinas(…) entonces, ¿invertir más en salud y en educación es negativo, en seguridad pública es negativo?, Fusades dice que eso es irresponsable”.

Adicional a eso, dijo el economista, toda la inversión pública donde va ese dinero “está claro que no hay irresponsabilidad y que (ese dinero) es para impactar positivamente en la gente y en la economía”. Y de los 40 millones destinados a salud, recordó que $17 millones van para sueldos, pero es una obligación de ley esa asignación porque el escalafón así lo exige. “Hay una demanda de que se haga este aumento”, afirmó.

También en el caso de educación, hay fondos destinados a las escuelas y a salarios, pero todo dentro de la ley, además va un dinero para compensar a veteranos de guerra y sus familias. “¿Porqué se le va a decir irresponsable a quien le quiera garantizar a los veteranos que se les cumpla la ley, donde este Gobierno da un salto en el cumplimiento con los recursos que le va a asignar?, eso no es irresponsabilidad”, argumentó.

El economista recordó que parte de esos fondos que el Estado necesita prestar son consecuencia de tres fallos de la anterior Sala de lo Constitucional contra igual cantidad de herramientas fiscales aplicadas a sectores con capacidad de pago, lo cual privó al Gobierno de más de 200 millones de dólares.

“Lo que debería decir Fusades es porqué la Sala de lo Constitucional priva al Gobierno de $288 millones, porque con esos fondos no habría que vender bonos por $607 millones, habría que vender como $300 y ahí hay una cantidad de dinero que se va perder que no depende del presidente de la República, del Ministerio de Hacienda, depende de una decisión de la Sala de lo Constitucional, que Fusades no ha criticado”, afirmó Villalona.