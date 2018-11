“Me fui buscando un mejor futuro para mi familia”: migrante salvadoreño

Salvadoreños migrantes retornaron este fin de semana, al desistir de su viaje a Estados Unidos y no poner en riesgo sus vidas en el recorrido por México.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Pedro*, originario de San Vicente, de 20 años de edad, partió el miércoles 31 de octubre en búsqueda de una mejora económica para su vida y la de su familia, en Estados Unidos. Sin embargo, al no tener dinero suficiente ni el apoyo de otras personas, decidió regresar a El Salvador, con la convicción de no arriesgar su vida y luchar por los suyos en su país.

“Me fui buscando un mejor futuro, en mi familia soy el mayor, y mis papás ya van para mayores, si no veo yo por mi familia y mis hermanos pequeños nadie lo va hacer. Me regresé porque cuando llegamos a la frontera con México vi que era mejor regresar, porque era riesgoso”, dijo Pedro* a su llegada al Centro de Atención al Migrante.

“Creí que era más fácil”, sostuvo, al recordar que en su bolsillo solo llevaba 35 dólares y la esperanza de un mejor futuro. Dejando atrás a sus hermanos de 10 y 14 años, por quienes quiere triunfar.

En San Vicente, Pedro* estudia Ciencias Jurídicas en una universidad privada, además trabaja en un negocio de un familiar, en la fabricación de dulces típicos.

“Me siento bien. Algo triste porque no llegué adonde esperaba, a Estados Unidos, no tengo familia allá, para mientras ver donde llegaba, pensé en dormir en el suelo, iba a lo que sea. Porque lastimosamente no tengo familia”, agregó.

Como Pedro*, otras 222 personas retornaron este fin de semana a El Salvador, todos partieron en la caravana de migrantes que partió de el Salvador del Mundo. Todos los retornados regresaron voluntariamente, luego de intentar viajar hacia Estados Unidos y analizar los riesgos del viaje.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las razones o motivos por los cuales estas 223 personas retornaron a El Salvador fue por el desgaste físico ante el largo recorrido, la falta de alimentos y el temor ante riesgos relativos a la seguridad en el camino.

Para su retorno, la embajada salvadoreña en Guatemala contrató un bus y dos microbuses para trasladar desde Tecún Umán, frontera entre México y Guatemala, hacia San Salvador a los 51 salvadoreños, al llegar a la capital fueron recibidos por en el Centro de Atención al Migrante.

La directora general de Migración y Extranjería Evelyn Marroquí explicó que a los retornados se les brindó atención integral a través de las diversas instituciones que colaboran en el Centro de Atención al Migrante. De igual manera la directora enfatizó que la gran mayoría de retornados expresaron su decepción por las promesas realizadas en redes sociales, sobre la caravana migrante.

“La gran mayoría ha expresado que se sienten estafados, porque han sido víctimas de grupos malintencionados, que manejaron información falsa en redes sociales, ofreciendo un camino fácil, para cumplir un sueño y se han encontrado con un camino difícil. Son gente que han regresado muy cansada”, explicó Marroquín.

Por otro lado, los salvadoreños retornados se les entregó información por parte de la DGME, para poder ingresar a los programas de reinserción, los cuales son de manera voluntaria, programas con Cancillería o empleabilidad con el INJUVE.