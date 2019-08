Samuel Moncada: Golpe de Estado fracasó y exigimos que devuelven lo robado a Venezuela

vtv,gob.ve

“Se les acabó el discurso porque el golpe fracasó”, sentenció el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, quien exigió al gobierno de Estados Unidos y de otras potencias devolver lo robado a PDVSA en cuentas norteamericanas y el oro depositado en Londres.

“El verdadero motivo es el botín, el pillaje y el saqueo. El más grande robo de la historia de Venezuela ocurrió hace una semana: al menos 30 mil millones en cuentas bancarias de PDVSA”, denunció en la reunión convocada por el organismo en Washington, donde expuso la verdad de lo que está ocurriendo.

“La verdad es que están ahora en un proyecto de conversión de Venezuela en colonia gobernada por asalariados a la manera de Puerto Rico”, lamentó Moncada.

“El golpe fracasó porque sus líderes no pagan salarios a nadie, no pueden emitir cédulas, no abren escuelas. Es una patética fantasía entreguista, una ilusión que sirve al saqueador del gobierno de Estados Unidos”, acusó, tajante.

El diplomático explicó que es tan patente el fracaso del golpe que ahora la Asamblea Nacional en desacato “aprobó” una especie de ley de transición que les permite mantenerse indefinidamente en el poder, sin elecciones, sin mandato popular ni nada. La verdadera dictadura.

– La desesperación imperial –

Moncada repudió la ola de “autoproclamaciones” que en forma ilegal pretenden sustituir a las verdaderas autoridades electas en Venezuela.

Demostró que los usurpadores se autojuramentaron en Miami, con un Tribunal Supremo espúreo; en una plaza de Caracas con un autojuramentado “presidente encargado” que no gobierna nada y hasta en Washington, con un “embajador” para la OEA que no ejerce porque no puede estar presente sin violar la Carta Interamericana.

Destacó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ataca a Venezuela todos los días, pero no ha podido imponer su voluntad en ese organismo, a pesar de las “mentiras, trampas y trucos”.

Comentó que es falso que Almagro haya podido aprobar una resolución para “expulsar” a Venezuela del organismo regional.

“El único modo que me yo pare de esta silla, sin violar la ley, sin trampas, sin fraudes, sin manipulación, sin arbitrariedad, es que tenga en su mano la resolución aprobada por la OEA donde los 34 Estados miembros votaran por la suspensión de los derechos del Estado venezolano”, explicó.

“Dice que tiene una resolución y no la tiene. Es falso que haya una resolución de 18 votos. Es un acto de propaganda”, aseveró.

“¡Una montaña de mentiras que se cae sencillamente conmigo sentado aquí. No sigan mintiendo!”, reclamó.

– Infamia de la “ayuda humanitaria”-

Moncada también se refirió a la infamia construida con la supuesta “crisis humanitaria”.

“La falsimedia de la propaganda oculta los motivos de la agresión”, denunció.

Citó declaraciones de los voceros estadounidenses que han reconocido que bloquean, persiguen y obstaculizan las negociaciones de Venezuela para adquirir alimentos y medicinas.

“Solo con devolver lo robado ayudarían inmediatamente”, demandó.

Denunció a viva voz que la tal ayuda humanitaria solo puede ser neutral, independiente y solicitada por el país receptor. No puede ser usada para extorsión y mucho menos para justificar una guerra.

“A los saqueadores le debemos, entonces, agradecer que nos ofrezcan las migajas que se llevaron con el saqueo”, dijo en forma sarcástica.

Advirtió que hasta los mismos organismos mundiales de distribución de esa ayuda se han negado a participar en semejante “mecanismo de propaganda”.

“Son salvadores humanitarios, quieren derrocar al gobierno porque ellos deben salvar a los hambrientos que ellos mismos provocan”, agregó.

Advirtió que esta agresión económica, psicológica, mediática y financiera busca generar molestias y graves daños al pueblo, para utilizarlo luego como rehén para destruir la paz social de la nación en una especie de guerra de desgaste que lleve a una intervención militar directa.

La prueba adicional y definitiva de la inmoralidad que pretende Estados Unidos y sus gobiernos satélites es que la persona encargada para introducir la ayuda a Venezuela es la misma que organizó en 1986 el envío de alimentos a Nicaragua, pero camuflando aviones con armas enviadas a los mercenarios “contras” que querían derrocar al gobierno sandinista.

“No hay mayor cinismo en el mensaje que están mandando: los mismos actores, el mismo truco, la misma simulación”, especificó.

El embajador denunció que Venezuela tiene información de inteligencia que indica que hay movimiento de elementos militares en este mismo momento. Pidió a los Estados y a los pueblos del mundo resistencia ante la nueva amenaza.

“La opinión pública de Estados Unidos puede reaccionar y rechazar las intenciones de Trump, para que no haga la guerra en su nombre”, exhortó.

Al señalar que el continente latinoamericano fue declarado como zona de paz, pidió a los Estados miembros defender los principios de la Carta de la OEA.

“Nuestra generación tiene el deber de salvar la República. La justicia está de nuestra parte. Estamos en la segunda liberación de nuestra patria”, recalcó Moncada.