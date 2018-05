Salvadoreños en el exterior preocupados por TPS

Compartir ! tweet





El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio que Estados Unidos otorgó a El Salvador para la época del terremoto de 2001, debido a los fuertes estragos que este fenómeno causó. Hasta hace unos meses eran 195,000 los salvadoreños amparados por dicho programa. En enero del presente año el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió ponerle fin a este acuerdo que permitía a los migrantes de El Salvador trabajar y enviar dinero a sus familias.

Actualmente, se ha otorgado un plazo de 18 meses para que los salvadoreños salgan del país norteamericano o que busquen una alternativa para arreglar su estatus migratorio. Según las autoridades estadounidenses, el plazo se vence hasta septiembre de 2019. Esta situación afecta directamente a la población salvadoreña residente en EE.UU. y a largo plazo a la economía, ya que según el Banco Central de Reserva estas constituyen del 17% del producto interno bruto del país y constituyen el 41% de la importaciones.

Francisco Castro, presidente de la Comunidad Unida de Chinameca en Virginia, Estados Unidos, expresó, durante una entrevista con Diario Co Latino, su preocupación sobre el futuro de sus compatriotas en el país norteamericano.

¿Cómo se ha mostrado la comunidad salvadoreña ante la situación del TPS?

Nuestra comunidad tiene un alcance de 500 salvadoreños residentes en Virginia y Washington D.C. Los compatriotas se han mostrado preocupados, el TPS ha llegado a su término pero cabe recalcar que la gente no se irá, es mentira decirle que ellos acatarán esa orden. El Salvadoreño tiene necesidad de subsistir y ayudar a sus familias en El Salvador con remesas y por otra parte Estados Unidos necesita mano de obra que sólo la comunidad latina estaría dispuesta a hacer.

¿A largo plazo qué es lo que esperan? ¿Alguna ley que los ampare?

Esperamos que el presidente de Estados Unidos termine su mandato y que se cambien las leyes migratorias. Es la única alternativa que veo en un período de 3 o 4 años y la alternativa de un presidente que no sea tan anti inmigrante sería lo mejor.

Claro, él en su discurso ha dicho abiertamente que quiere frenar la inmigración ilegal…

Trump ha dicho claramente que no quiere a los latinos, se ha expresado mal de ellos. No somos una comunidad perfecta, pero aportamos mucho desarrollo a este país, las mejores obras del área de Washington las han hecho los latinos, espero se valore esto.

Sobre todo en áreas que exigen un esfuerzo físico demandante…

Exactamente, en áreas como construcción, servicios de hoteles, jardinería, etc. Incluso están importando gente de otros países para este trabajo de forma temporal, legalmente claro. Si se puede fijar las compañías de construcción se están quedando sin personal, los grupos que mandan a realizar trabajos los han reducidos de 8 a 3 personas.

Con la situación de la suspensión del TPS, ¿Cómo se han mostrado las autoridades estadounidenses con la comunidad latina?

Yo que he tenido un acercamiento de primera mano puedo observar como el racismo ha incrementado. En la organización estamos constantemente luchando para que no violen nuestros derechos, la misma policía no está tratando de la mejor forma a la comunidad. Hemos apoyado a las marchas que han habido.

¿Qué opciones tienen actualmente los salvadoreños?

Esperar… portarse bien para no tener un record policial y si, en un día, cambian las leyes a favor nuestro pues aprovechar las oportunidades y obtener la legalización. Yo traslado un mensaje a los salvadoreños que están aquí, en Estados Unidos, para que se mantengan alerta con las leyes, que se informen y que no hagan cosas que podrían violar la ley.