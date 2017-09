Salvador Arias presenta libro que recopila 177 casos con indicios de corrupción

Oscar López

El economista e investigador Salvador Arias presentó su más reciente publicación: “El Libro Negro de la Corrupción”, el cual recopila la lista de casos investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

‘’Solicité que me diera qué informes que tenía sobre enriquecimiento ilícito, me entregó una lista de 177 casos que demuestran indicios de enriquecimiento ilícito, con eso es que nosotros decidimos construir este libro”, externó Arias.

Arias concluyó que “el problema no es solo los que roban, sino que han estado protegidos por los funcionarios públicos”.

Arias presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal para que se aplique la Ley de Extinción de Dominio a los 177 investigados por la Sección de Probidad.

“Decidimos hacer un análisis combinando cuáles son los instrumentos legales que obligan a que se ataque la corrupción de parte de cuatro instituciones fundamentales que son: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República y el Ministerio de Hacienda, que son responsables de la administración y supervisión para que no se roben los bienes del Estado”, indicó Arias.

El economista agregó que en 1959 se creó la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en ese mismo año también se estableció la Sección de Probidad de la CSJ, sin embargo, entre 1959 y 1988 no se investigó ningún caso de corrupción.

“Eso no termina, seguimos buscando y resulta que entre 1989 y 1998 tampoco hubo ninguna acción de probidad, los dos primeros gobiernos de ARENA que es donde se da el inicio de una corrupción masiva en el país no hubo un solo análisis sobre ningún político. Hicieron y deshicieron con el país, con la hacienda pública y nunca hubo una declaración patrimonial para poder hacer un análisis”, afirmó el economista. Arias explicó que desde el 2010 empezó un proceso de sistematizar información sobre el problemas de corrupción en el país con el libro El Atlas de la Pobreza y la Opulencia, en el que se denunció cómo fue que “se robaron la banca en este país, cómo cuatro familias se quedaron con el sistema financiero”.

El economista consideró que la privatización de la banca “fue el inicio de un esquema de corrupción muy profunda, que se dio a principios de los 90’s, que permitió que todo lo que antes le decíamos oligarquía, empezara a reconstruir su imperio económico, han llegado a tener un imperio económico que sobrepasa el país”. Arias aseguró que en los cuatro periodos de gobierno del partido ARENA, solo en la administración de fondos públicos hubo denuncias por más de $12 mil millones de corrupción, de igual forma, sostiene que la corrupción fiscal se estableció en $24 mil millones. “En los cuatro períodos hubo una corrupción de más de $37 mil millones ubicada, lo cual no significa que fuera todo”, externó Arias.