Sala admite demanda contra candidatura de Josué Alvarado de VAMOS

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieron una demanda en contra de la candidatura de Josué Alvarado, por el partido VAMOS, al considerar que no debió ser inscrito ya que Alvarado es señalado como ministro, pastor o reverendo de un determinado culto religioso, y la Constitución se lo prohíbe.

El demandante señala que la inscripción del candidato de VAMOS es contradictorio a lo establecido en el artículo 82, inciso primero de la Constitución de la República, que establece: “Los ministros de cualquier culto religioso… no podrán pertenecer a partidos políticos, ni optar a cargos de elección popular”. Alvarado es señalado como pastor o ministro religioso. Sin embargo, personas que le conocen sí lo reconocen como predicador, pero no tiene un título o un nombramiento que lo acredite como pastor. Sin embargo, el candidato se presenta como un “hombre de fe y de familia”.

Ante esto, la Sala de lo Constitucional advierte en la resolución de admisión que la Constitución de la República exige que para optar a un cargo público los ciudadanos cumplan con el requisito de pertenecer al estado “seglar”, es decir, que sea reconocido como una persona que participa en una religión pero que no forma parte de la institución religiosa.

No obstante, los magistrados no admitieron la medida cautelar de suspensión provisional de la candidatura a la presidencia de Alvarado. Sin embargo, aclaró “que de resultar electo el candidato presidencial del partido VAMOS, en el caso de constatarse una violación constitucional y declararse inconstitucional la resolución de inscripción de tal candidatura, el ciudadano Alvarado no podrá asumir o continuar asumiendo el cargo a la presidencia”.

En la resolución, la Sala ordena al Tribunal Supremo Electoral que en un plazo de diez días hábiles justifique la constitucionalidad de la resolución de la inscripción de la candidatura presidencial de VAMOS. Además, se le dará audiencia al candidato Josué Alvarado para que se pronuncie sobre los señalamientos de la demanda.

Por otro lado, este periódico buscó la declaración del candidato por VAMOS, sin embargo, su personal de prensa informó que no dará declaraciones hasta este día, a las nueve de la mañana, en un hotel capitalino.