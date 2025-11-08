Ruth López es reconocida con el Premio Magnitsky 2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Ruth Eleonora López es la ganadora del Premio Magnitsky 2025 a la Abogada Destacada en Derechos Humanos», que celebra su incansable defensa de las víctimas de la injusticia y su papel clave en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas en El Salvador”, publicó en redes sociales la Campaña Global de Justicia Magnitsky.

Los Premios Magnitsky son entregados anualmente en noviembre, a personas quienes han contribuido significativamente a la protección y promoción de los derechos humanos.

Estos premios llevan el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, asesinado bajo custodia policial en Rusia tras destapar una enorme trama de corrupción gubernamental. Su nombre se ha convertido desde entonces en sinónimo de la Ley Magnitsky, cuyo objetivo es congelar los activos y prohibir la entrada al país a quienes violan los derechos humanos en todo el mundo.

Los Premios Magnitsky se crearon en 2015 para reconocer la labor de periodistas, políticos y activistas valientes en el ámbito de los derechos humanos. Entre los galardonados se encuentran Boris Nemtsov, el senador John McCain, Jamal Khashoggi, Maria Ressa, Oleg Sentsov, Gulchehra Hoja y Geoffrey Robertson.

El evento se celebra en Londres cada noviembre para conmemorar el legado de Sergei Magnitsky, a la cena de gala asisten periodistas, políticos, representantes de la sociedad civil y ONG.

En la ceremonia también se brinda a los galardonados la oportunidad de denunciar, ante un público amplio, las terribles injusticias que ocurren en el mundo.

La abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) la noche del 18 de mayo de 2025, por los supuestos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito debido a su presunta colaboración con Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Amnistía Internacional la declaró como prisionera de conciencia, por enfrentar persecución y prisión al denunciar irregularidades, y exponer la corrupción en el gobierno salvadoreño

El Premio Magnitsky es el segundo que tendrá López mientras está en injustamente detenida bajo el régimen de excepción, pues el pasado 25 de agosto de este año la Asociación Americana de Abogados (ABA), la galardonó con el “Premio Internacional de Derechos Humanos 2025”.

ABA seleccionó este 2025 a la abogada López entre una lista de nominaciones excepcionalmente sólidas, en reconocimiento a su valiente defensa de la democracia y el estado de derecho, así como a sus incansables esfuerzos por promover la transparencia y los derechos humanos en El Salvador.

Mientras el gobierno pretende callar a la abogada López y otros defensores de derechos humanos capturados arbitrariamente en el régimen de excepción, la comunidad internacional aplaude y respalda su lucha, reafirmando que

su trabajo es reconocido más allá de las fronteras.

