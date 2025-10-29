Página de inicio » Deportes » Rusia candidata para sustituir a Italia como sede de Eurocopa

Rusia candidata para sustituir a Italia como sede de Eurocopa

Administraador 29 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Rusia candidata para sustituir a Italia como sede de Eurocopa 206 Vistas

Compartir
        

Moscú/Prensa Latina

El presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Aleksander Diúkov, anunció este martes que su país presentó su candidatura para organizar la Eurocopa 2032 ante la posibilidad de que Italia no pueda acoger el torneo.

Diúkov dijo este martes a la prensa que Rusia siempre estaba preparada, ante los rumores de los medios de que los estadios italianos podrían no estar listos para acoger el torneo del año 2032, que debe ser organizado por Türkiye e Italia.

Anteriormente se supo que hay preocupación por el estado actual de varios estadios en la península itálica. El periódico italiano Il Messaggero publicó que para la Eurocopa 2032 se construirá una instalación más moderna y funcional para no utilizar el San Siro de Milán.

En septiembre, el ayuntamiento de la ciudad tomó la decisión de vender el estadio al Inter y al AC Milan. Además, el presidente de la Serie A italiana, Ezio Simonelli, también destacó las deficiencias de las instalaciones de Udine, Bérgamo y Turín.

Tags

Ver también

Local Canastú se llevó quinta etapa de Vuelta a Guatemala

Compartir        Ciudad de Guatemala/Prensa Latina El local José Canastú (ECA Electricidad) se llevó este martes la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.