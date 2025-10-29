Rusia candidata para sustituir a Italia como sede de Eurocopa

Moscú/Prensa Latina

El presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Aleksander Diúkov, anunció este martes que su país presentó su candidatura para organizar la Eurocopa 2032 ante la posibilidad de que Italia no pueda acoger el torneo.

Diúkov dijo este martes a la prensa que Rusia siempre estaba preparada, ante los rumores de los medios de que los estadios italianos podrían no estar listos para acoger el torneo del año 2032, que debe ser organizado por Türkiye e Italia.

Anteriormente se supo que hay preocupación por el estado actual de varios estadios en la península itálica. El periódico italiano Il Messaggero publicó que para la Eurocopa 2032 se construirá una instalación más moderna y funcional para no utilizar el San Siro de Milán.

En septiembre, el ayuntamiento de la ciudad tomó la decisión de vender el estadio al Inter y al AC Milan. Además, el presidente de la Serie A italiana, Ezio Simonelli, también destacó las deficiencias de las instalaciones de Udine, Bérgamo y Turín.

