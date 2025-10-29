Amnistía Internacional pide la libertad de Alejandro Henríquez y Ángel Pérez

Compartir

“José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión, por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad”

Amnistía Internacional exigió a las autoridades salvadoreñas la libertad inmediata e incondicional de los defensores comunitarios José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, encarcelados injustamente desde mayo de 2025, luego de participar en una protesta pacífica en defensa de los derechos de la comunidad de El Bosque. Para este miércoles 29 de octubre, esta prevista la audiencia de revisión de medida sustitutivas provisionales en su contra.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, manifestó que Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad.

“Su detención es arbitraria y profundamente injusta, el 29 de octubre representa una oportunidad para que las autoridades rectifiquen esta injusticia, garanticen el respeto pleno al debido proceso, y aseguren su libertad inmediata e incondicional”, reiteró.

Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por las violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de detención a las que han sido sometidos, los procesos penales en su contra han estado marcados por acusaciones infundadas de resistencia y desórdenes públicos, sin pruebas que justifiquen la privación de su libertad.

Estas irregularidades han vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo.

Desde su arresto, ambos defensores han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, han sido expuestos a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo. Este tipo de detenciones arbitrarias se inscriben en un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia.

“La criminalización de los defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, sino que pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador, esto debe terminar ya”, expresó Piquer.

Amnistía Internacional reconoció a los defensores de derechos humanos como Prisioneros de Conciencia en julio de 2025, debido a que se encuentran privados de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. La audiencia del 29 de octubre es decisiva para determinar si continuarán privados de libertad o no.

Mary Lawlor, relator Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, publicó en redes sociales que seguirá de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Ángel Pérez en El Salvador

“Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra”, destacó.

Asimismo, el comisionado del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria de Alemania, Lars Castellucci, expresó que sigue con muchas organizaciones de la sociedad civil alemana el destino de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. “Esperamos un juicio transparente y justo desde mañana (hoy), la labor de la sociedad civil en El Salvador y Alemania es esencial para una sociedad abierta e inclusiva”, reiteró.

El Comité de Solidaridad con El Salvador en México

El Comité de Solidaridad con El Salvador en México pidió la liberación inmediata del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, así como de todos los presos y perseguidos políticos en el país.

“El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla no tiene otro camino legal que ordenar la liberación inmediata, de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, en la audiencia especial de revisión de medidas este miércoles 29 de octubre”, indicó el Comité de Solidaridad.

Henríquez y Pérez fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional Civil (PNC) durante una vigilia pacifica que llevó a cabo la Cooperativa El Bosque, en el acto de protesta, la UMO y la Policía Militar ejercieron una violencia desmedida en contra de más de 150 personas, entre ellas, mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

A pesar de la existencia de evidencia audiovisual y testimonial contundente que demuestra la agresión de las fuerzas de seguridad, Alejandro y Ángel fueron enviados a prisión preventiva bajo acusaciones infundadas de desórdenes públicos y resistencia agresiva, criminalizando así la legitima defensa del territorio.

Para la audiencia de este 29 de octubre, la defensa legal ha presentado una solicitud de medida sustitutiva a la detención provisional, sustentada en diversos arraigos familiares, sociales, laborales y domiciliarios sólidamente documentados. Estas pruebas constituyen garantía suficiente de que ellos no eludirán la acción judicial si se les concede la libertad durante el proceso.

“Dada la ausencia de fundamentos para mantener la detención preventiva y la solidez de los argumentos presentados por la defensa, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla no tiene más camino legal que ordenar la liberación inmediata de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, cualquier otro resultado seguiría poniendo en evidencia la injusta persecución por simplemente defender la tierra y el territorio”, indicó el Comité.

Asimismo, denunció que, con su encarcelamiento, no solo se vulnera su derecho a la libertad, sino que buscan amedrentar a toda una comunidad que defiende su derecho a la tierra y a un medio ambiente sano.

